En las Chivas de Guadalajara los mejores futbolistas siempre deben formar parte de su plantilla, sin embargo, hay varios imponderables que se pueden presentar en el camino como sucedió con Luis Hernández, quien en la década de los 90 era uno de los jugadores más importantes del balompié nacional.

El Matador tuvo un paso exitoso por varios clubes como Monterrey, Tigres, Necaxa, América, por mencionar algunos, por tal motivo en el Rebaño Sagrado llamó la atención después de la Copa del Mundo de Francia en 1998, donde se consolidó como el delantero más contundente de la Selección Mexicana en ese momento anotando cuatro goles en el certamen.

Luis Hernández rechazó cortarse el cabello para llegar a Chivas

Fue en el 2021 cuando el Matador Hernández, en su cuenta de TikTok, reveló por qué no se dio su llegada a Chivas, justo después del exitoso Mundial que tuvo con el Tricolor, asegurando que la directiva le pidió que se cortara el cabello, a lo cual se negó tajantemente, pues era parte importante de su personalidad.

Foto tomada de la cuenta de Instagram de Luis Hernández

“Antes del Mundial y antes de ir a Tigres, mi representante me dice que Chivas preguntó por mí y en aquel entonces le dije que sí, no hay problema. Pero tienen una condición. Dice el presidente que vas a Chivas pero que te cortes el pelo. Pues que Chin…. a su ma…… No, no”, fue parte de lo que comentó el Matador.

Y en este 2025 volvió a publicar algo relacionado con aquel momento que le cambió por completo su carrera, pues más tarde llegó a los Tigres de la UANL y después al América, donde fue campeón y se convirtió en un delantero emblemático para el acérrimo rival. Lo hizo con un meme con la playera de Chivas y la frase: “Perdóname, pero no acepto”.