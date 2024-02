Chivas se prepara para enfrentar a Necaxa por la jornada nueve del Clausura 2024 de la Liga MX tras dejar ir tres puntos con mucha polémica ante Mazatlán. Por otro lado, tras su pésimo arbitraje en Cancún, Adonai Escobedo habría recibido un duro castigo luego de no sancionar el penal.

Minuto 61, Ricardo Marín tiene la bola en el área y Jefferson Intriago le cometió una falta lo que significa penal y posible 3-0 del Rebaño Sagrado. La clara infracción no fue sancionada como tal ni fue revisada en el VAR, por lo que todo el Rebaño Sagrado ya que podría haber significado una nueva victoria.

“Penal a favor de Chivas minuto 61, no sancionado por Adonai Escobedo. Ni árbitro, ni VAR, enorme penal a favor de Chivas no sancionado. Se perdió Adonai Escobedo. Las expulsiones las hace amonestación, al VAR para corregir”, señaló Felipe Ramos Rizo en su cuenta X sobre la insólita decisión de Escobedo.

Ante esto el silbante no paró de recibir cataratas de crítica por su arbitraje en Chivas vs. Mazatlán, por lo que la Comisión de Arbitraje no pudo ver para otro lado ya que lo habrían sancionado. Esto se debe a que el nacido en Aguascalientes no fue designado para ningún partido de entre semana, la cual tendrá menos encuentros ya que los restantes se jugarán del 27 al 29 de marzo.

Escobedo no pitará en los partidos de entre semana. (Foto: Imago7)

Cabe destacar que para los juegos de entre semana estarán impartiendo justicia son: Jesús Rafael López Valle en Atlas vs. Pumas, Maximiliano Quintero Hernández en Puebla vs. Pachuca, Brian Omar González Veles en Necaxa vs. Chivas, Abraham de Jesús Quirarte Contreras en Toluca vs. Santos Laguna, Diego Montaño en León vs. Cruz Azul e Ismael López Peñuelas América vs. Mazatlán.

¿Cómo formaría Chivas ante Necaxa?

Ante la vuelta de varios jugadores, Fernando Gago llevaría adelante algunas modificaciones para el juego contra Necaxa. De esta manera, Chivas formaría con Raúl Rangel, Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco Chiquete, Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Pável Pérez.

¿Por dónde ver Chivas vs. Necaxa?

Como decíamos, Chivas visita a Necaxa por la jornada nueve del Clausura 2024 de la Liga MX a las 21:00 del Centro de México. Por otro lado, el juego podrá seguirse en directo por TUDN, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.