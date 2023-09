Diversos reportes han confirmado que en el interior de Chivas existe cierta fractura entre el cuerpo técnico de Veljko Paunovic y el plantel rojiblanco, situación que ha ido mermando paulatinamente el nivel del conjunto tapatío; sin embargo, ya se confirmó la fecha exacta en la que comenzó la división en el Rebaño.

El entrenador serbio se convirtió en un líder en el conjunto del Guadalajara, por lo que la plantilla lo respaldó a muerte durante el Clausura 2023 y quedó demostrado en los resultados que obtuvieron, en donde se llegó a la Final de aquel certamen contra Tigres, en donde los de la Perla de Occidente perdieron el campeonato de manera increíble.

Es por eso que el comunicador, Jesús Bernal, reveló que la desconfianza del plantel en el estratega europeo surgió desde aquel 28 de mayo, en donde cayeron contra los universitarios, debido a que consideran que hubo malas decisiones por parte del cuerpo técnico.

“Esta situación no puede seguir así. Si continúan las discrepancias entre los que juegan y el que dirige, evidentemente las cosas no van a funcionar. Esta es una situación que se viene arrastrando desde la Final contra los Tigres, porque evidentemente no quedaron contentos los jugadores y entienden que hubo decisiones desde la banca que perjudicaron que se maquilló al arranque del torneo por el buen inicio que tuvo Chivas y que detonó en la Leagues Cup”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

El Rebaño debe dejar atrás la humillación del Clásico Nacional y deberá enfocarse en el duelo contra Pachuca, mismo que se disputará el próximo sábado 23 de septiembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.