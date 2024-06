El fútbol es un deporte que entrelaza historias y emociones más allá de los 90 minutos. Una de esas historias fue la del entrenador serbio, Veljko Paunovic, quien llegó a la Liga MX como estratega de las Chivas de Guadalajara. Ahora, su destino estará en Tigres UANL, por lo que deberá enfrentarse al Rebaño.

Veljko Paunovic llevó a Chivas hasta la final en su primer torneo al frente del equipo. El Rebaño se quedó a 45 minutos de gritar campeón, pues contaba con una ventaja de dos goles que no supo aprovechar. Pero aunque no logró alzar el trofeo, la gestión del entrenador serbio no pasó desapercibida, a tal punto que logró 61 unidades entre los dos torneos, con un fútbol que entusiasmó a la afición.

En este Apertura 2024 que se aproxima, Paunovic regresará pero con el buzo de entrenador de Tigres UANL. Será un nuevo desafío para el entrenador serbio, en un club acostumbrado a estar en los primeros planos. Intentará demostrar que su buen paso por Chivas no fue casualidad.

Fecha exacta para el duelo entre Tigres UANL de Veljko Paunovic vs. Chivas de Guadalajara

En ese nuevo proceso, Veljko Paunovic disputará un partido especial el próximo sábado 24 de agosto, cuando Tigres y Chivas se enfrenten por la Jornada 5. Quizás por fortuna para Pauno, el duelo será en El Volcán y no en el Estadio Akron, donde la afición estaría dividida a la hora de darle un recibimiento.

Los números de Veljko Paunovic en Chivas

Veljko Paunovic su huella en Chivas durante su tiempo como director técnico. En su gestión, el serbio sumó un total de 21 triunfos, 8 empates y 15 derrotas entre todas las competiciones, con un 53,7% de efectividad. Jugó dos Liguillas y fue subcampeón del Clausura 2023, aunque luego tropezó en los cuartos de final del Apertura 2023.

