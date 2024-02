En Chivas están dispuestos a dejar atrás el trago amargo sufrido por el empate contra Mazatlán y regresar a la senda del triunfo frente al Necaxaen la jornada 9 del Clausura 2024, por lo que Fernando Gago sorprendió con cuatro sorpresas en su convocatoria para el duelo en el Estadio Victoria.

El Guadalajara presumía una racha de cinco triunfos en fila, racha que fue cortada de manera polémica por los Cañoneros, por lo que en el redil quieren volver a saborear las mieles del triunfo y el estratega argentino podrá contar con más opciones para encarar este duelo en territorio hidrocálido.

Las primeras dos novedades de la convocatoria son las reapariciones de Cade Cowell y Erick Gutiérrez, jugadores que no participaron en el último partido por un fuerte cuadro gripal, pero ya están listos y reintegrados al resto del plantel del conjunto de la Perla de Occidente.

Las otras sorpresas son el regreso a la plantilla de Leonardo Sepúlveda, jugador que cumplió con su duelo de suspensión; aunado a Alejandro Organista, quien se mantuvo entre los citados por Fernando Gago tras su buen nivel mostrado en el Tapatío.

Por su parte, hay que recordar que Yael Padillla no fue parte de los llamados debido a que fue expulsado contra el Mazatlán, por lo que deberá cumplir con su partido de suspensión, pero para que no pierda ritmo de competencia, será utilizado en la Sub 23.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Necaxa y Chivas?

El duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2024 y que se está adelantando se jugará este martes 20 de febrero en la cancha del Estadio Victoria, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo será el partido entre Chivas y Pumas en el que reaparecería José Juan Macías?

Según el calendario de competencia, el Guadalajara recibirá a los universitarios en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 24 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.