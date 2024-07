Una de las preocupaciones más grandes que tiene la afición de Chivas radica en cuál empresa será la encargada de transmitir los partidos de local del Rebaño desde este torneo y hasta el 2028, en donde han ido surgiendo diversas versiones sobre lo que se estaría viviendo dentro de la escuadra rojiblanca.

Aunque el contrato de Televisa llegó a su fin desde hace varias semanas, el Guadalajara no ha podido anunciar su acuerdo con el conjunto de Amazon, pese a que se aseguraba que había un acuerdo, por lo que no hay certeza al respecto y los compromisos en casa de los tapatíos han sido difundidos por Chivas TV.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que escuchó un rumor, el cual no ha podido confirmar o refutar, en el que Amaury Vergara querría firmar un acuerdo en el que los partidos del chiverío sean difundidos por Amazon y las plataformas de Televisa.

“Me llegó un rumor que he tratado de investigar pero no he podido dar con esa tecla para tener un poco más de información: la razón por la que Chivas y Amazon no han llegado a un acuerdo y no han podido solucionar las diferencias que permitan que se haga el anuncio oficial sería porque Chivas está pensando seriamente en regresar con Televisa.

“Un convenio por el que puedan transmitir Televisa, por las plataformas como Vix o Sky, y a la par puedan ir por Amazon, pero esto a Amazon no le conviene, no le genera negocio y lo quieren tenerla en exclusiva. Es un rumor y subrayemos esa parte, es un rumor”, dejó en claro el comunicador a través de su canal de YouTube, Futbol con Cerebro.

¿Qué sigue para Chivas?

El Apertura 2024 tendrá un receso futbolístico para iniciar la participación de todos los equipos en la Leagues Cup, en donde el Guadalajara hará su debut el próximo sábado 27 de julio en la cancha del PayPal Stadium para enfrentarse al San Jose Earthquakes, duelo que comenzará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.