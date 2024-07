El mediocampista del Guadalajara no ha tenido un buen comienzo de torneo, ya que no ha estado al nivel que lo caracteriza.

Una de las preocupaciones más grandes que tiene la afición e inclusive el propio cuerpo técnico de Fernando Gago dentro de Chivas es el nivel que ha mostrado Roberto Alvarado en el arranque del Apertura 2024, situación que alarma a los rojiblancos debido al más reciente reporte.

El reportero de Tv Azteca, Omar Villarreal Villalvazo, reveló que el Piojo se encuentra entre algodones debido a unas molestias musculares, por lo que su participación en el choque contra el exequipo de Matías Almeyda podría estar en duda como mera medida precautoria.

Inclusive, Villa Villa aseguró que esta fue la razón por la que el chiverío frenó el viaje de Alvarado al All Star Game en el que se enfrentaron los mejores futbolistas de la Liga MX con los de la MLS, para no hacer más grave la lesión muscular que lo aqueja.

“Del Piojo Alvarado, lo que supe es que trae una molestia física que no es nada grave, pero prefieren no arriesgar. Se coordinó la decisión con las autoridades de la Liga MX para que no jugara ese partido y no se arriesgara a uno de los más importantes de Chivas.

“Es una molestia física, no es nada de gravedad. Ojalá que alcance a estar contra el San José Earthquakes. No están como en duda, pero es un asunto a monitorear a ver cómo entrena durante la semana”, explicó en el canal de YouTube, Compas rojiblancos.

¿Qué sigue para Chivas?

El Apertura 2024 tendrá un receso futbolístico para iniciar la participación de todos los equipos en la Leagues Cup, en donde el Guadalajara hará su debut el próximo sábado 27 de julio en la cancha del PayPal Stadium para enfrentarse al San Jose Earthquakes, duelo que comenzará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.