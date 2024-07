¿Televisa? Amazon y su razón por la que no ha anunciado su acuerdo por transmisiones de Chivas

El tiempo sigue avanzando y Chivas no ha podido hacer oficial la alianza comercial con alguna empresa por sus derechos de transmisión, en donde todo se debería a las negociaciones con la gente de Televisa y Amazon; sin embargo, hay novedades al respecto sobre ese tema.

El contrato del Guadalajara con la empresa de Emilio Azcárraga llegó a su fin desde hace varias semanas; sin embargo, seguirían tratando de retener al conjunto rojiblanco en sus filas por cualquier método, por lo que no se ha podido firmar el acuerdo con la empresa de streaming.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que una de las versiones que más le han comunicado diversas fuentes sería que Amazon no ha podido instalar algunas cosas en el Estadio Akron para mejorar la calidad de sus transmisiones, por lo que después de la Leagues Cup por fin se anunciaría la alianza, estrenándose en el duelo contra FC Juárez.

“En lo que se ha coincidido en que después de la Leagues Cup tendremos noticias y que probablemente, el partido contra FC Juárez podría ser ya con el anuncio de Amazon Prime Video. Nadie es capaz de asegurarme, porque no quieren revelar la razón de esta pausa (…) En un mes calcula la gente que está metida en esto, tener resuelto el problema que esté ocurriendo y que impide que se haya hecho esto con antelación.

“De las versiones que me han contado, hay una que se repite mucho y es que todo es un tema técnico. Amazon quiere transmitir con la mayor calidad posible, que quiere instalar unas cosas propias, que no todo sea material físico de Chivas TV y que por la premura del tiempo porque Televisa estiró tanto el contrato, no le permitió actuar de forma adecuada a esta nueva cadena.

“Televisa estiró el contrato a lo máximo, tomando en cuenta fechas de arranque de torneos para completar cinco años a la fecha, no al arranque del torneo, sino a la fecha calendario“, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Qué sigue para Chivas?

El Apertura 2024 tendrá un receso futbolístico para iniciar la participación de todos los equipos en la Leagues Cup, en donde el Guadalajara hará su debut el próximo sábado 27 de julio en la cancha del PayPal Stadium para enfrentarse al San Jose Earthquakes, duelo que comenzará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.