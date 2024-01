¿Culpa de Hierro? Alan Pulido rompió el silencio y reveló por qué no llegó a Chivas

En Chivas se preparan para el debut ante Santos Laguna, mientras se espera que al equipo lleguen los refuerzos. Por otra parte, previo al inicio de campeonato quien reapareció fue Alan Pulido, jugador pretendido por el Rebaño Sagrado. El exjugador Rojiblanco rompió el silencio al contar por qué no se dio su llegada a Guadalajara. ¿Culpa de Fernando Hierro?

Desde el subcampeonato en el Clausura 2023, el director deportivo español no paró de buscar un refuerzo que supla la ausencia de un nueve de jerarquía. Tras el mal desempeño de Daniel Ríos, Veljko Paunovic se tuvo que conformar con Ricardo Marín, considero el mejor jugador de la Liga de Expansión MX en Celaya.

Sin embargo, desde la ventana de verano se sabía muy bien que Chivas estuvo detrás de Alan Pulido y que faltó un paso para lograr su retorno. A pesar de esto, Sporting Kansas City exigía una gran suma de dinero que Amaury Vergara y Fernando Hierro no quisieron dar.

Por otro lado, a horas de que vuelva rodar el balón en la Liga MX, Alan Pulido rompió el silencio y explicó por qué no llegó a Chivas. En diálogos con TUDN, el futbolista comentó que se dio a que en Estados Unidos le ofrecieron un contrato de tres años, por lo que eso clave para quedarse a competir en la Major League Soccer.

Alan Pulido explicó por qué no llegó a Chivas. (Foto: Imago7)

“Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, expresó.

Por otro lado, el futbolista habló del regreso de Javier Hernández al equipo luego de 14 años. “Javier le puede dar esa estabilidad, sino tanto sabemos que se ocupa mucho más para salir campeón, pero puede esa pieza que puede encajar muy bien, más allá de que venga de una lesión, si se da sería un buen fichaje para el club y para la gente por lo mediático”, expresó.

Carlos Vela se aleja de Europa

Por otro lado, afirman que Carlos Vela podría quedarse en la Major Leagues Soccer porque el New York City Football Club habría preguntado por él para el próximo torneo. “Exclusivo: NYCFC ha preguntado a Carlos Vela y su representante qué es lo que está buscando el jugador actualmente. El club está analizando a Vela como una potencial opción”, señaló nycfc.source en el día de ayer.