Chivas se prepara para enfrentar a Toluca por la Liguilla. Previo al choque, dan a conocer el motivo por el que Chicharito no da entrevistas.

Acusan a Chicharito de no querer dar entrevistas porque le hacen preguntas muy duras

Chivas se prepara para enfrentar a Toluca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2024. En medio de esto, importante medio acusó a Chicharito Hernández de no querer brindarle una entrevista porque el jugador no quiere que le hagan preguntas muy duras.

El ídolo rojiblanco regresó a Guadalajara en enero y recién en marzo pudo ver acción en el Estadio Akron. En tan solo ocho juegos como disponible solo anotó un gol ante Puebla y algunos consideran que en estos momentos solo fue un fichaje para generar mayor cantidad de ingresos para el club y mantener calma a la afición.

Esto se discutió en el día de ayer en Récord + sobre la actualidad de Chicharito Hernández en Chivas de cara al juego contra Toluca. Jesús Hernández defendió al elemento del Guadalajara al afirmar que nadie de los anti-Chicharitos habla de todo y que esa es la realidad de la que solo hablan los que van a Verde Valle todos los días.

Ante esto Alex Gómez, uno de los panelistas de este ciclo que hace el diario en sus redes sociales, salió al cruce al marcar que hay que contar ambas y acusó al jugador de no brindarles una entrevista porque le hacen preguntas duras.

“Realidades. Aquí hablamos realidades. Nosotros nos acercamos a Puma que dijo ‘cuando quieran a Chicharito aquí está. Perfecto es Récord. Claro mañana. No, dice Chicharito que con ustedes no porque preguntan muy duro”, comenzó.

Acusan a Chicharito no de no querer dar entrevistas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Así. Que si lo queríamos ellos nos hacían las preguntas ellos ponían a alguien a hacer y nosotros mandábamos las preguntas por adelantado. Perdón Puma, las cosas como son. No puedes dejarse secuestrar por una personalidad. Le están pagando, ponlo a trabajar”.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Toluca?

Como decíamos, Chivas recibirá a Toluca mañana por la noche en el Estadio Akron a Toluca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. El juego se llevará adelante a las 19:05 del Centro de México.