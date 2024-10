Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la jornada 14 del Apertura 2024. Por otro lado, previo al duelo de esta noche, David Faitelson afirmó lo que muchos consideran de la gestión de Amaury Vergara como dueño del conjunto rojiblanco.

Desde Matías Almeyda el Rebaño Sagrado no logró quedarse con ningún torneo oficial y se conformó con buenas actuaciones. La última vez que se estuvo cerca de ganar un trofeo fue en la Final ante Tigres de la Liguilla del Clausura 2023, luego volvieron las decepciones a las que el Guadalajara se ha acostumbrado.

La salida de Fernando Hierro post Clausura 2024 y la de Fernando Gago en medio del Apertura 2024 pone en foco el tipo de manejo que lleva adelante Amaury Vergara. La falta de inversión en jugadores importantes con contratos acordes muestran la negligencia de su dueño como del equipo que se hace cargo de estas decisiones.

David Faitelson marcó lo que muchos consideran de Amaury Vergara en Chivas. (Foto: IMAGO7)

La afición del Guadalajara no lo quiere y consideran que no quiere al club, razonamiento que confirmó David Faitelson. “El problema es que queremos ver a Amaury Vergara como si fuera Jorge Vergara y no lo es, punto. A mí, lo que molesta de Amaury o no me molesta, no es un defecto, es que yo siento que no ha terminado por demostrar la pasión del padre. El padre sabía cómo meterse en esa pasión”, comentó el polémico periodista.

Y agregó: “. (Amaury Vergara) no la tiene, pero no sé si es un defecto, peri no sé si es el dueño apropiado para Chivas. Chivas necesita un dueño como Jorge Vergara, más participativo, panfletos, provocando, era un papel importante Jorge Vergara”.