Desde que David Faitelson llegó a Televisa como uno de sus comentaristas estelares ha estado inmerso en una serie de polémicas que se han ido acrecentando con el tiempo y desatando una rivalidad muy enconada con el exdirigente de Chivas de Guadalajara, Rafael Puente Jr.

No hace mucho tiempo ambos personajes empezaron a atacarse con sus puntos de vista, al grado de que Rafa Puente, quien fungió durante cinco meses como director operativo del Rebaño Sagrado en el 2014, hasta que se fue por decisión se Jorge Vergara, llamó incongruente a Faitelson.

Fue en el programa Línea de 4 del martes 23 de abril cuando hablaban sobre Monterey y el entrenador Ricardo Ortiz, quien fue duramente criticado por Faitelson y esto molestó a Rafa Puente, también exactor de Televisa y entrenador de Querétaro, Atlas, Pumas de la UNAM y Lobos BUAP.

“Haces polémica estéril, ni siquiera estás convencido en lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica”, fue lo que encendió a Faitelson para que desatara todo su enojo contra el analista de TUDN a quien considera un “pinche entrenador fracasado”.

Faitelson ahora es analista estelar de Televisa. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“¿Eso quién lo dice? Con todo respeto un pinche entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, ¿quién eres Rafa Fuente? No me puedes decir que hago show porque yo soy un periodista y te pido que me respetes en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo”, manifestó Faitelson mientras la charla subía de tono.

Rafa Puente Jr. afirma que la congruencia no la conoce David Faitelson

En este sentido, el estratega aceptó los señalamiento del comunicador, pero afirmó que Faitelson no tiene congruencia y lo invitó a decirle a la cara al Tano Ortiz todo lo que piensa de su gestión con Rayados: “Soy un pinche entrenador fracasado que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente no te dice… Hay una palabra en tu vida que no te has encargado de llevar y yo sí: congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra”.

Faitelson ofrece una disculpa a Rafa Puente Jr. Por su comportamiento

Este miércoles 24 de abril el periodista lamentó los hechos ofreciendo una disculpa a su compañero en Línea de 4: “Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a @rafaelpuente a mis compañeros de @TUDNMEX y sobre todo a nuestros televidentes…”