Las Chivas de Guadalajara pasan por un momento complicado debido a lo que ha hecho el América en los años recuentes, por lo cual Demetrio Madero, uno de los exjugadores rojiblancos con toda la autoridad para emitir su punto de vista lamenta que por el momento se vea más cerca un nuevo campeonato de los azulcremas que del equipo de sus amores.

Demetrio Madero considera que en el Rebaño Sagrado hay pocas razones para pensar en que vienen tiempos mejores porque la realidad es que no han encontrado la fórmula de éxito que tanto anhelan, ni en su cantera, ni tampoco con los refuerzos que han llegado en los últimos torneos, por lo cual ve más cerca un título de los azulcremas que sería devastador para los tapatíos.

Demetrio Madero ve más cerca otro título de América que uno de Chivas

“Sí me afecta la verdad que sí, porque es la rivalidad contra ellos y desgraciadamente parece que es más fácil que consiga otro título América a que lo consiga Guadalajara y sí me pasan diferente situaciones de repente me enoja, de repente me agüita ver que por más que quiera y con el aliento de tanta afición y sí quiere Guadalajara pero no puede, por la falta de esos jugadores y de repente uno se ilusiona cuando debutan jugadores como Yael Padilla y luego ya no les dan chance”.

“El hecho de que América sea bicampeón me dolió mucho, en la Liguilla yo estaba deseando que lo eliminara el Pachuca o Guadalajara, que Cruz Azul le hubiera ganado el título, uno termina sufriéndolo también, como chiva pues imagínate, por supuesto que me da coraje ver eso”, fue parte de lo que comentó Demetrio Madero en entrevista con Rebaño Pasión.

Madero ve difícil que los futbolistas se queden muchos años en Chivas

Por otro lado, Demetrio Madero explicó las razones por las cuales los jugadores ya no se quedan mucho tiempo en un solo equipo, en este caso en Guadalajara, pues afirmó que los jugosos contratos que les llegan a ofrecer en otras escuadras son difíciles de rechazar.

Madero ve pocas posibilidades de Chivas para competir. Foto: IMAGO

“Primero, está costando mucho trabajo que salgan jugadores como el Chiquete o el Tiba, que están en el proceso de consolidarse, quizá el Tiba está más aventajado en eso, de enterada si hacen falta que salgan más jugadores con identidad chiva y segundo, poder permanecer en un solo equipo en estos tiempos, yo los entiendo, todo mundo queremos ganar más dinero y asegurar un porvenir, esa es la realidad del futbol de hoy, de hecho casi en ningún equipo vemos que hay jugadores que se quedan, apenas debutan y todos dicen que tiene un sueño que quieren ir a Europa”.

“Y ya se están yendo, yo me conformaría conque duraran cuatro o cinco años en buen nivel y con identidad que le pudieran dar algo a Chivas, que se fueran después de ser campeones y que estuvieran surgiendo más jugadores, eso sería lo ideal, ya pedirles que se quedan más años está complicado, imagina las ofertas que les llegan al Chiquete, al Tiba o a Roberto Alvarado, sería iluso pensar que las deben de rechazar”, apuntó Madero.