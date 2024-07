Demetrio Madero tiene muy claro que la contratación de Javier Hernández en las Chivas de Guadalajara no ha resultado lo que se esperaba desde que llegó a inicios del 2024, pues en el Clausura 2024 apenas marcó un gol y en este Apertura arrancó con varias dificultades y críticas por parte de la afición tras su falta de contundencia en el debut ante Toluca.

El exdefensor del Rebaño Sagrado y campeón en el 1987 derrotando a Cruz Azul, confesó que el arribo de Chicharito Hernández únicamente perjudicó a José Juan Macías porque esto provocó que se fuera a Santos Laguna, sin embargo, espera confía en que el atacante de 36 años logre recuperar parte de su mejor nivel en la presente campaña.

Demetrio Madero: “Hernández terminó afectando a Macías”

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, Demetrio Madero señaló que Hernández Balcázar puede aumentar el nivel que mostró en su primer certamen de regreso a Chivas, ya que pudo realizar una Pretemporada completa que le ayudará a ponerse en forma tanto física como futbolísticamente.

“Yo creo que hay que esperar a Chicharito a ver si con una buena Pretemporada pudiera mejorar su nivel porque la realidad es que el torneo pasado la vedad no pudo porque físicamente no estaba y la llegada de Javier Hernández termina afectando a JJ Macías porque uno entiende que por lo mediático que fue su contratación tiene que ser opción número uno para jugar y después Ricardo Marín ha sido productivo en cuanto a funcionamiento, quizá no en goles, pero en cuanto a funcionamiento sí”.

“Entonces JJ Macías entendió que iba a ser la tercera opción y él lo que necesitaba en este momento al estar fuera dos años por su lesión es volver a jugar, tener actividad para ya no perder más el tiempo y en ese sentido hace bien en ir a otro equipo para tener regularidad porque aquí no la iba a tener. Entonces la llegada de Chicharito termina afectado a Macías y la jovencito Armando González, que quizá vaya a tener pocas opciones”, comentó Demetrio Madero.

Demetrio confía en que Chicharito recuperear parte de su mejor nivel. Foto/Imago/ Juan Carlos Nuñez Cubeyro.

Demetrio Madero destaca el trabajo ofensivo de Chivas con Fernando Gago

Por otro lado, Madero quien jugó toda su carrera con Guadalajara de 1977 a 1992, logró destacar como uno de los defensores más sólidos junto a Fernando Quirarte, por lo cual resaltó lo que ha hecho el Rebaño en su última línea empezando por la seguridad que ha otorgado Raúl Rangel en la portería.

Madero jugó en Chivas toda su carrera. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

“Los antiguos decían que los equipos se arman de para para adelante y me parece que la aparición del Tala Rangel ha sido muy buena, es un muchacho que tiene muchas condiciones, Alan Mozo tuvo un gran torneo y Gilberto Tiba Sepúlveda y Gilberto Orozco Chiquete creo que cada vez se entienden mejor, los dos tienen grandes condiciones, Castillo vino a ocupar ese lugar e una buena manera, eso les dio solidez.

“Creo que Erick Gutiérrez elevó su nivel, entonces la base defensiva con el Tala Rangel, sus cuatro defensas y el contención mejoraron mucho, eso de alguna manera da cierta tranquilad, el problema es de tres cuartos de cacha hacia adelante porque le cuesta mucho trabajo hacer goles, le cuesta trabajo la generación de opciones de gol y concretarlas, ese es el problema de Chivas, por lo pronto uno se puede sentir satisfecho que al menos defensivamente el equipo se compite mejor”, explicó Madero.