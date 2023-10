En el Club Guadalajara no ha sido nada sencillo tener que lidiar con los malos comportamientos de algunos de sus jugadores quienes han dejado muy claro que vestir la camiseta rojiblanca les ha pesado y no solo por lo que hacen fuera de la cancha, sino porque dentro de la misma se han quedado en puras promesas que nunca rindieron como se pensaba.

Alexis Vega se sacó la lotería con Ricardo Peláez como director deportivo cuando decidió prolongarle su contrato hasta el 2024 para convertirlo en el mejor pagado de la historia del Rebaño Sagrado, pero a partir de ese setiembre del 2022 su carrera ha venido a menos al grado de pisotear su propia carrera con indisciplinas graves como la que cometió en Toluca el fin de semana pasado.

Al respecto, el dueño de Chivas, Amaury Vergara ya le dejó muy claro que no volverá a defender los colores rojiblancos y buscarán la manera de venderlo en el siguiente mercado de pases, por lo cual podrá entrenar pero ya no será considerado por el técnico Veljko Paunović por el resto del Torneo Apertura 2023.

El amigo incómodo de Alexis Vega durante su estancia en Chivas

Ahora bien, mucho se ha especulado acerca de la vida fuera de la cancha de Vega, pero la realidad es que tampoco hay detalles oficiales ni de lo que pasó en la fiesta en Toluca, ni de que haya poco cuidado en su alimentación y mucho menos de las cosas que hace una vez que sale de Verde Valle, aunque si hay una situación confirmada del futbolista de Guadalajara.

“La imagen de Alexis Vega ya estaba en entredicho mucho antes de este último escándalo, y no es un secreto que tampoco le ayuda mucho esa amistad que presume con el cantante de música regional, Luis R. Conríquez. Vega ha convivido en varias ocasiones con Conríquez, quien se presentará el próximo 12 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre, y tomando en cuenta que tanto Alexis como el “Chicote” están separados del Rebaño, no les extrañe que se den una vuelta para escuchar los corridos. Dice la sabiduría popular que “el que con lobos anda, a aullar se enseña”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.