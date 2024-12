Las Chivas de Guadalajara cambiaron para este Torneo Apertura 2024 de televisora, al cambiarse a la plataforma Amazon Prime, siendo el primer equipo del futbol mexicano que sale de la televisión, sin embargo en Estados Unidos los derechos le siguen perteneciendo al Telemundo Deportes, la cual parece que no está muy conforme con algunas situaciones que se han dado al interior de los rojiblancos.

El Rebaño Sagrado le dio un giro a su historia después de más de 30 años en la señal de Televisa, sin embargo, la apuesta por la famosa plataforma estadounidense significó ganancias importantes para Amaury Vergara y toda la institución, aunque en la Unión Americana Telemundo sigue trasmitiendo los partidos desde el Estadio Akron por su señal de TV.

Telemundo, molesto con Chivas

“En Chivas la situación está cada vez más brava y mis orejas tapatías no mienten nunca. Les cuento que en Estados Unidos mis amigos de Telemundo no pueden creerlo, pues aunque ellos son la televisora oficial, los que pagan derechos y dan su dinerito a Chivas, no reciben un trato preferencial como sí lo tiene la competencia: Univisión”.

Chivas quedó fuera del Apertura 2024 en el Play In. Foto: Imago7/ Saul Perales

“Los socios de Televisa en Estados Unidos reciben toda la información que corre en los pasillos del Rebaño Sagrado, ¿imagínate estar pagando una millonada por los derechos de la transmisión de un equipo y que a la interna estén filtrando todo a tu competencia directa? Pues así las cosas con las Chivas que ayer presentaron a su nuevo pastor, Óscar García”, fue parte de lo que publicó El Francotirador en el diario Récord.

Cabe recordar que Univisión es uno de los socios de Televisa y la relación entre Amaury Vergara y Emilio Azcárraga siempre ha sido muy buena, por tal motivo no hay duda de que a pesar de la salida de Guadalajara del consorcio de Chapultepec 18, tampoco se han cerrado las puertas para que en el futuro vuelvan a trabajar juntos.

Con la salida del Rebaño y de los Tigres de la UANL, Televisa se quedó sin dos de sus principales atractivos en cuanto al futbol se refiere, ya que por el momento cuentan con la señales de América, Cruz Azul, Toluca, Santos, Monterrey y Pumas de la UNAM.