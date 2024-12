Esta tarde fue importante para Chivas debido a que se hizo oficial la llegada de Óscar García Junyent como su nuevo entrenador. El técnico español lanzó un nuevo mensaje en las redes del Rebaño Sagrado, mientras la afición rojiblanca comenzaba a exigirle que baje a jugadores, gane un título y que lleguen refuerzos.

“¿Que si soy un trotamundos? No solo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país al que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte”, expresó en un video institucional.

Y agregó: “Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia”.

Mientras se publicaba este mensaje institucional, en redes sociales la afición rojiblanca no paraba de exigir cambios en el equipo, sumado a que se quede con un título. “¿Para cuando las bajas del Cone, Pável, Cisneros, Pollo, etc? TRAIGANLE REFUERZOS DE CALIDAD MALDITOS”, expresó un fanático. Y otro agregó: “Mínimo ganar la liga y campeones de Concacaf, mínimo. Sino adiós españoles”.

En medio de todos los mensajes de la afición de Chivas apareció nuevamente Óscar García Junyent para agradecer. “¡Honor y orgullo pertenecer a esta gran familia siendo el pastor del Rebaño Sagrado!”, expresó el español en X, por lo que muchos aficionados le dieron la bienvenida.

Así reaccionó la afición de Chivas