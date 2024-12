Chivas hizo oficial la llegada de Óscar García Junyent como su nuevo técnico para el Clausura 2025. Luego de confirmarse su arribo, el entrenador español dejó su primer mensaje a la nación rojiblanca para el próximo torneo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesitaba cambiar a su nuevo entrenador para el próximo campeonato. Especialmente tras la pésima gestión de Arturo Ortega quien se hizo cargo del equipo luego de la salida de Fernando Gago.

Hoy Chivas hizo oficial la llegada de Óscar García como su nuevo técnico para el Clausura 2025. Tras confirmarse su llegada el nuevo entrenador del Guadalajara dejó un mensaje en sus redes sociales.

Óscar García dejó mensaje a Chivas.

“¿Que si soy un trota mundo? No solo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país al que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte”, expresó en sus redes sociales.

Y agregó: “Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia”.

¿Cuándo vuelve a los trabajos Chivas?

Uno de los puntos importantes a definir el nuevo de DT de Chivas era porque el próximo 9 de diciembre regresan a los trabajos los jugadores para encarar la pretemporada. Para ese día Óscar García Junyent no solo contará con el regreso de toda la plantilla, sino que también de Sebastián Pérez Bouquet, Santiago Ormeño y Daniel Ríos.