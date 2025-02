Al hecho de que Chivas de Guadalajara no haya realizado demasiadas incorporaciones se suma que uno de ellas todavía no participa con el equipo. Alan Pulido llegó como el refuerzo que el Rebaño Sagrado necesitaba en un ataque que no estaba teniendo un buen rendimiento goleador.

Desde su llegada se especula con qué partido será el de su debut en la nueva etapa que vive con el Rebaño Sagrado. Ahora, para el partido ante Querétaro, lo más probable es que Pulido no esté entre los convocados. El dato que adelanta su ausencia ante los Gallos Blancos es que no está en el hotel donde concentra el resto de la plantilla.

Captura de X.

Los reporteros que están apostados en el lugar donde se aloja el equipo rojiblanco presenciaron la llegada de los jugadores. Entre los que se reportaron en el hotel estuvo Alan Mozo. Por el contrario, Alan Pulido no se lo vio en la delegación de la escuadra tapatía.

Alan Mozo sí, Alan Pulido no

En el partido frente a Tigres del pasado sábado, Alan Pulido estuvo ausente de la convocatoria y Óscar García Junyent reveló el motivo por el que no fue parte del encuentro. “Es una ausencia difícil porque ya tenía una lesión en la rodilla, con él tenemos que ir día a día. Es un jugador que recuerdo que lleva desde octubre sin competir”, expresó el DT, afirmando que había tenido una lesión en la previa del encuentro.

“En competiciones tan cortas, con problemas de rodilla no te puedes arriesgar a que tenga una lesión y se pueda perder medio campeonato, por lo que va a estar cuando su cuerpo cree que va a estar”, aseguró García Junyent, confirmando que volverá cuando su físico esté en la condición necesaria para jugar con el primer equipo.

Ahora, el periodista Jesús Bernal dio a conocer que Alan Pulido no estaría entre los citados para el partido frente a Querétaro. Por otro lado, Alan Mozo sí estuvo en el hotel donde Chivas está realizando la concentración, por lo que se espera que mañana integre el banco de los suplentes, al menos.