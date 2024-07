Las Chivas de Guadalajara le dieron una formación a Carlos Vela en las fuerzas básicas antes de que empezará su camino en el futbol de Europa, por ello en algún momento se pensó que el goleador volvería a casa, pero la realidad es que el mismo futbolista siempre le cerró las puertas al equipo que se lo dio todo cuando más lo necesitó.

Carlos Vela se fue al Mundial Sub-17 en el 2005 que se disputó en Perú y nunca más volvió a ser el mismo, ya que meses después de ganar el título se unió a las filas del Arsenal, dejando al Rebaño Sagrado con la esperanza de regresar cuando ya fuera un jugador de elite, pero la triste realidad fue muy distinta.

Y es que el delantero se enroló con los Gunners de la Premier League para buscar un lugar en el mejor futbol del orbe, por ello lo cedieron a escuadras como el Salamanca y el Osasuna de España, hasta que volvió al Arsenal en el 2008 y pasó tres años en el equipo de Londres, pero en el 2011 emigró al West Bromwich Albion antes de marcharse a la Real Sociedad donde se le vio su mejor rendimiento en Europa del 2012 al 2017, año en el que se unió a las filas de Los Ángeles FC que recientemente lo dejaron libre.

El día que Carlos Vela despreció a Chivas en el Estadio Akron

El largo andar de Vela por clubes del viejo continente le dieron la personalidad suficiente para expresarse de la mejor manera y sobretodo con sinceridad, como en aquel 2010 cuando la Selección Mexicana jugó un partido amistoso en el Estadio Akron cayendo 2-1 ante Ecuador y tras el encuentro el goleador sentenció su futuro lejos de Guadalajara.

Vela nunca ha querido regresar a México (Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

“La última vez que la Selección Mayor tuvo un amistoso en la ciudad fue precisamente en el AKRON, el 4 de septiembre de 2010, en la derrota de 2-1 ante Ecuador, cuando Efraín Flores fungía como técnico interino. Ese día quedó una anécdota en la zona mixta del entonces llamado Estadio Omnilife”.

“Una declaración que hirió a los Chivahermanos que salió del ronco pecho de Carlitos Vela tras los abucheos que recibió de parte de la afición al salir de cambio: ‘Obviamente estoy agradecido por la oportunidad que tuve de darme a conocer ahí, pero, si me preguntas, no me siento chiva, nunca me he sentido chiva’”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.