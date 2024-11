Aunque en los primeros dos partidos que dirigió Arturo Ortega en las Chivas de Guadalajara se pensaba que el equipo tenía todo en sus manos para tomar un segundo aire que los catapultara en la clasificación general, la realidad es que el funcionamiento y los resultados vinieron a menos al grado de que el estratega mexicano ha quedado muy mal parado.

El Rebaño Sagrado se juega todo el torneo en un partido contra los Rojinegros y pese a que serán locales, no existe mucha confianza entre algunos aficionados rojiblancos que ven el rendimiento del equipo de más a menos justo en la etapa más importante de la campaña, pues cerraron la temporada regular con una derrota contra San Luis que los mandó hasta el noveno lugar.

Pepe Meléndez, el técnico que pudo ser protegido por Chicharito

Fue el periodista de Azteca Deportes, Alex Ramírez quien dio a conocer que la personalidad de Pepe Meléndez le habría dado otra cara a Chivas, también cobijado por la amistad que lo une a Javier Hernández, con quien jugó muchos años cuando estuvieron en fuerzas básicas, lo mismo que con Carlos Vela.

Pepe Meléndez jugó con Chicharito en fuerzas básicas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“Para mí se equivocaron tanto Martínez Castrejo como Fran Pérez y quien haya avalado (a Arturo Ortega), para mí deberion haber mandado a Pepe Méndez al primer equipo y ya lo había dicho antes. Pepe Meléndez tiene un amigo que controla el vestidor y es Javier Chicharito Hernández, es de la misma época, estuvieron juntos jugando. Carlos Verla, Chicharito y Pepe Meléndez”.

“Pepe cuando ya no puede llegar al primer equipo y se tiene que dedicar a otra cosa y cuando Chicharito está en su prime en Europa, iba Pepe Meléndez para allá, él ejercía de odontólogo. Se empezó a preparar y dijo ‘no llegué por este lado, pero voy a llegar por el otro’, para mí era Pepe Meléndez y no Ortega, porque lo veo con más carácter, hubiera tenido el vestidor más controlado y el que se metiera con Pepe se metería con Chicharito. Estoy seguro que los españoles no conocían esto que estoy diciendo”, fue parte de lo que comentó Ramírez en su cuenta de X.