No hay dudas de que cuando se habla de Chivas lo primero que se viene a la mente es la representación mexicana en su máxima presión en la Liga MX. Debido a esto, Manchester United tuvo un hermoso detalle con Chicharito Hernández al marcar que él fue lo más importante que le dio México al club.

El Rebaño Sagrado llevará adelante un amistoso en medio de la primera fecha FIFA ante Atlas en Estados Unidos. Lo que se sabe es que Alan Mozo y Javier Hernández no podrán estar el partido por lesión.

En medio de todo esto comenzó a surgir un interesante challenge en redes sociales en el que se pedía poner qué fue lo más importantes que le dio México a cada persona en el mundo. Miles de personas no dudaron en comentar todo lo que le dio nuestro país.

De esto no quiso quedar exento Manchester United debido a que decidió publicar una foto de Chicharito Hernández. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse que el actual atacante rojiblanco llegó en 2010 y estuvo hasta 2014, tiempo en el anotó 59 y dio 20 asistencias en 157 partidos que le sirvió para ganar dos Premier Leagues y una Supercopa de Inglaterra.

¿Por qué Chicharito Hernández no juega ante Atlas?

En el día de mañana Chivas enfrentará a Atlas en un amistoso en Estados Unidos, juego en el que no estará presente Chicharito Hernández. Según lo informado por diferentes medios el futbolista tiene un esguince.