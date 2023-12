La novela de Alexis Vega en las Chivas de Guadalajara parece no tener fin. Desde que llegó en 2019, procedente de Toluca, el atacante ha pasado por muchas polémicas y controversias, además de que no ha rendido al nivel esperado. Tras su última indisciplina, protagonizada junto a Cristian Calderón y Raúl Martínez, parecía que este no volvería a jugar con la playera rojiblanca, pero la necesidad hizo que Veljko Paunovic lo tuviera en cuenta para la parte final del semestre.

Con el contrato muy cerca de finalizar, el futuro de Alexis Vega en Chivas sigue en el aire. El próximo 30 de junio, el Gru quedará en libertad de acción y podrá salir gratis rumbo a cualquier club. Incluso, ya a partir desde enero estaría habilitado para comenzar a negociar como agente libre, en un movimiento que no le dejaría dinero alguno al Rebaño, que en el pasado invirtió una gran cantidad de dinero en su pase.

En los últimos días surgió con fuerza la versión de que Cruz Azul estaba muy cerca de quedarse con Alexis Vega. Las negociaciones son ciertas y mucho se ha hablado en los últimos días acerca del futuro del atacante, aunque por el momento no hay certezas y sigue habiendo versiones contradictorias respecto a lo que pasará con el futbolista, que todavía tiene chances de continuar en Chivas, al menos hasta que finalice su contrato con el Rebaño.

El gesto de Alexis Vega que parece acercarlo a Cruz Azul

Además de intentar el fichaje de Alexis Vega, Cruz Azul está buscando renovar su plantilla para volver a ser un equipo competitivo y por eso negocia por otros fichajes. De hecho, en las últimas horas se confirmó que Gabriel Fernández, delantero que viene de jugar en Pumas e incluso le marcó al Rebaño en la última Liguilla, se convirtió en nuevo futbolista de la Máquina Cementera. El anuncio fue realizado por el famoso comunicador Fabrizio Romano.

Ante esto, Alexis Vega se hizo notar y a sabiendas de que por estas horas se habla mucho sobre su llegada a Cruz Azul, decidió darle like a la publicación de Romano anunciando el fichaje de Gabriel Fernández a la Máquina Cementera. Por supuesto, de inmediato surgieron muchos rumores dando por hecho que al Gru le interesa y mucho ser transferido a La Noria para compartir ataque con el delantero uruguayo que viene de tener una buena actuación en el conjunto universitario.

¿Qué frena el fichaje de Alexis Vega por Cruz Azul?

A pesar de que se reportaron grandes avances en las negociaciones entre Vega y la Máquina, el fichaje todavía no está resuelto e incluso hay quienes dicen que está cerca de caerse. Algunas versiones señalan que el desacuerdo está en el salario o la duración que aspira a percibir el propio futbolista; en cambio, también hay fuentes asegurando que Chivas pretende una cifra superior a los tres millones de dólares que se mencionaron en un principio. Por el momento, el atacante sigue perteneciendo al Rebaño, pero la fecha de finalización de su contrato también es un dolor de cabeza para la directiva rojiblanca.