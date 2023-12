Chivas se prepara para dar como oficializada la salida de Alexis Vega luego de varias semanas con mucha polémica. Por otro lado, mientras se habla de su llegada a Cruz Azul, afirman que por esta razón el futbolista se estaría alejando del conjunto de la Noria.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho del futuro del atacante Rojiblanco debido a que es un hecho que no sigue en Verde Valle. Uno de los principales candidatos a recibirlo y poner dinero por él en este mercado de pases es de la Máquina, por lo que ayer se confirmó que el Guadalajara recibió una oferta formal.

“Alexis Vega es nuevo jugador de Cruz Azul. Acuerdo total entre clubes y el jugador. Cifra cercana a los tres millones de dólares y ligera reducción de sueldo por parte del delantero mexicano. No saldrá ningún jugador de la Máquina como moneda de cambio”, explicó Agustín Chávez en Twitter.

Sin embargo, informan que el Guadalajara no estaría conforme con la propuesta final de la Máquina Cementera. Según lo informado por Luis Castillo, el Rebaño Sagrado busca ganar más dinero. No hay que olvidarse que el Rebaño Sagrado pretendía al menos cinco millones de dólares.

Alexis Vega se aleja de Chivas por sus pretenciones.

No hay que olvidarse que Ramón Estrada, periodista del informador.mx, publicó en Twitter que el jugador busca llegar a la MLS. “La primera petición de Alexis Vega a su representante, es que de ser posible, le consiga equipo en la MLS. No ha resultado sencillo, pues en la Liga de Estados Unidos no hay mucho interés por el delantero por ahora, ni tampoco muchos espacios”, señaló.

¿Por qué Chivas quiere buscar a acomodar a Alexis Vega?

Alexis Vega es el jugador mejor pagado de Chivas y se esperaba que comenzara a brillar en el Rebaño Sagrado. Sin embargo, tras Qatar 2022, el futbolista no mostró su mejor nivel en momentos importantes y no logró recuperarse de la mejor de su lesión.

Por otra parte, en medio de la crisis deportiva que se vivió post derrota en el Clásico Nacional, el Gru fue encontrado con Chicote Calderón y Raúl Martínez haciendo una fiesta en el hotel de concentración previo al juego con Toluca. Esto catapultó su salida antes de que termine su contrato en junio de 2024.