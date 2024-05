Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Toluca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de esto, Chino Huerta vuelve a clavar el puñal al Guadalajara debido a que afirmó que se quedaría por siempre en Pumas, club que le permitió mostrar su talento.

A lo largo de toda su historia, el Rebaño Sagrado no ha parado de sacar todo tipo de jugadores que fueron claves en la Selección Nacional de México. Es más, muchos de ellos terminaron emigrando a otros equipos donde triunfaron.

Uno de ellos el César Huerta quien fue utilizado como moneda de cambio para que Alan Mozo llegue a Chivas. Tras su buen torneo con Pumas, el exjugador rojiblanco marcó lanzó un duro dardo contra el Rebaño Sagrado al afirmar que allí pudo demostrar su talento.

“Pumas me lo ha dado todo, me ha permitido mostrar mi talento, yo estoy feliz aquí, si no fuera me quedaría aquí toda mi vida, pero también tengo aspiraciones personales y ojalá pronto se dé”, expresó el atacante en TUDN.

Chino Huerta lanzó otro mensaje contra Chivas. (Foto: Imago7)

No hay que olvidarse que en Chivas no terminó de destacarse a pesar de haber tenido oportunidades. A su vez, no les la primera vez que lanza un duro mensaje contra el Guadalajara debido a que en el 2023 anotó, se sacó la playera y mostró un jersey que decía rehecho en CU.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Toluca?

Como decíamos, Chivas recibirá a Toluca mañana por la noche en el Estadio Akron a Toluca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. El juego se llevará adelante a las 19:05 del Centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por por la ida de la Liguilla?

Como se sabe Chivas y Toluca se enfrentarán este miércoles 8 de mayo en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México. El juego se podrá ver por TUDN y TV Azteca en México y por Telemundo en Estados Unidos, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.