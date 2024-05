Fernando Gago enfrentó en cinco ocasiones al América en su primera temporada al frente de las Chivas y terminó con un saldo de un triunfo, dos empates y dos sumamente dolorosas derrotas. Las Águilas se convirtieron en la peor pesadilla en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX para el entrenador argentino, quien admitió sentirse herido tras el último revés en las Semifinales.

La temporada del Guadalajara se terminó en el Estadio Azteca con el entrenador tapatío sumamente desencajado, sobre todo por la forma en la que cayó el gol del América. Se trató de un trago muy amargo que deberá digerir pronto en busca de un Apertura 2024 mucho mejor que un primer torneo en el equipo rojiblanco aceptable.

Gago reconoció que es un momento difícil para Chivas

“Hablar de sentimiento del hincha y decir que se falla es muy difícil de contestar. Es el sentimiento, creo que todos tenemos valor y bronca, el hincha del futbol, cuando su equipo pierde, está dolido. Ahora, depende de la forma en la que el equipo se entrega, duele, es bronca, el futbol es un juego. Hay dolor, hoy tocó perder, agradecer a la gente por el apoyo y solamente queda seguir trabajando”, fueron las palabras de Gago al término del Clásico.

Pintita reconoció que ese polémico gol azulcrema terminó por enterrar sus aspiraciones en el torneo, pues a partir de ahí, el equipo tapatío perdió la paciencia y no tuvo más opción que ceder ante la tempestad.

El gol del América sepultó al Rebaño

“Hay que ver el partido los primeros 45 minutos tuvimos las situaciones, con el inicio del partido fuimos directos, teníamos que buscar el gol. Una pelota a balón detenido es la que nos cuesta, era un arma que ellos tuvieron, entramos en desesperación por el gol en el segundo tiempo y nada, toca seguir trabajando, volver a iniciar, descansar, pretemporada y seguir trabajando”, mencionó.

Respecto a qué partido fue más doloroso, si éste que terminó por cortar el vuelo que tenía Chivas hacia el título o el de los Octavos de Final de la Concachampions, Gago prefirió no caer en esos temas que son en realidad intrascendentes, sobre todo porque no piensa hablar individualmente de cada jugador.

“Hay dolor por la eliminación”

“Todo partido es distinto, son momentos diferentes de cada futbolista, no se puede analizar un partido de hace dos meses al de ahora. Tengo mi pensamiento tengo personal, de los futbolistas no me gusta hablar, hay momentos donde ganamos y perdimos, hace varios partidos donde no perdíamos”, aseguró.

“Odio hacer calificaciones negativas, queríamos la Final, era el pensamiento al inicio del torneo, tratamos de trabajar, hoy es difícil analizar porque hay dolor por quedar eliminado”, finalizó.