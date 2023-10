Chivas se prepara para cerrar el Apertura 2023 de la Liga MX y lo quiere empezar a hacer de la mejor manera cuando enfrente a Tigres por la jornada 14. Por otro lado, mientras se acerca la Liguilla, afirman que el Guadalajara tiene pensado darle minutos de juego a Alexis Vega por este importante motivo.

Lo que sucedido con el extremo Rojiblanco era insostenible en el club debido a que fue defendido por sus compañeros, directiva y cuerpo técnica, pero volvió a recaer en una indisciplina. Para agravar su situación lo hizo previo al juego contra Toluca en el hotel de concentración, mientras el Rebaño Sagrado vivía una profunda crisis deportiva.

Por otro lado, mientras el plantel se enfoca en la definición del campeonato, la directiva analiza el dinero que le dejará una futura venta de Alexis Vega. Debido a esto, han reportado un supuesto ofrecimiento a América, mientras que otros medios informan supuesto interés de Cruz Azul.

Sin embargo, uno de los problemas que tiene Fernando Hierro es la falta de minutos que tiene el Gru. Es por esto que el Francotirador de Diario Récord publicó que para el final de campeonato podría tener minutos para que no pierda el valor de su ficha.

Alexis Vega podría ver minutos a final del torneo. (Foto: Imago 7)

“Me cuentan desde Verde Valle que Chivas no quiere perderle para venderlo este invierno, y quizás por ahí lo metan a jugar sobre el final para que no pierda tanto valor. Así que no lo anoten en Coapa. Eso sí, ¿te gusta para los regios? Será opción de Tigres, donde López ya colocó a otros petardos de alto costo”, informó en su columna.

América descarta a Alexis Vega

Por otro lado, en la mañana de hoy, Francotirador también comento que América no quiere a Alexis Vega en sus instalaciones. Según el columnista de Diario Récord, hay dos grandes razones por las que no es opción. Una son sus recurrentes lesiones, y la segunda es su salario, el cual supera los 30 millones de pesos al año.

Fernando Hierro sabía de las indisciplinas de Vega

Según lo informado por Sancadilla, Fernando Hierro ya le había dado en más de una ocasión su perdón a Vega porque lo vio cometer este tipo de faltas. Sin embargo, quien lo descubrió fue Veljko Paunovic, por lo que se sintió decepcionado y los separó del equipo con el respaldo de Amaury Vergara.