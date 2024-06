En el Club Guadalajara la intención siempre ha sido sumar caras nuevas de cara al Torneo Apertura 2024 y Jordi Cotizo ha sido el deseo tanto de la directiva como de la afición, sin embargo, ahora Monterrey buscará los servicios de Roberto Alvarado a petición del entrenador Ricardo Ortiz.

En las Chivas la directiva ha buscado más refuerzos después de las llegadas de Omar Govea y Daniel Aguirre, quienes fueron contemplados por el entrenador Fernando Gago para la Pretemporada, al igual que el juvenil Bruce El-mesmari, uno de los jugadores que también vio participación en la Copa por la Paz.

Sin embargo, con el interés en Jordi Cortizo, ha salido a la luz que Rayados desea que Roberto Alvarado se una a sus filas, con lo cual han puesto a temblar a la dirigencia rojiblanca debido a que desde la Sultana del Norte no tendrían ningún problema en pagar la cláusula de rescisión que es cercana a los 15 millones de dólares.

El peor error que cometería Chivas con la salida de Roberto Alvarado

Una vez que se dieron a conocer las intenciones de los regios, no puede quedar de lado que no sería la primera vez que Guadalajara intercambia a uno de sus mejores elementos por traer a otro del mismo nivel, pues no hace mucho Ricardo Peláez negoció la salida de Uriel Antuna para dar paso al fichaje, precisamente, del Piojo Alvarado.

Jordi Cortizo es el deseo de las Chivas. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Las constantes indisciplinas y la irregularidad con la que el Brujo nunca pudo consolidarse en los rojiblancos fue parte importante para que decidieran mandarlo a La Máquina, no obstante, la duda siempre quedará en el aire por saber cuál hubiera sido el rendimiento de estos dos futbolistas jugando juntos con Alexis Vega en su mejor momento.

Ahora que el Rebaño pretende a Cortizo, dejar ir a Alvarado sería justamente continuar con el mismo error, que en lugar de nutrir la plantilla quedaría prácticamente igual, porque las cualidades de ambos futbolistas serían mucho más productivas en conjunto que por separado. La última palabra la tiene el Comité Técnico.