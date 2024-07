En las Chivas de Guadalajara todo parece generar dudas e incertidumbre por la falta de refuerzos de renombre para el Torneo Apertura 2024, por lo cual muchos seguidores siguen sin estar conformes con la conformación de la plantilla en busca de una campaña que debe ser de revancha ante un nuevo campeonato del acérrimo rival.

El Rebaño Sagrado confía plenamente en la capacidad del entrenador Fernando Gago, pero es una realidad que no cuenta con todas las herramientas para que puedan pelear contra los rivales más poderosos de la liga y para este certamen la misión es muy clara, buscar el campeonato como ya lo hicieron en el 2023 cuando llegaron a la Gran Final con Paunovic.

Ante ello, los chivahermanos han manifestado su descontento en redes sociales por la falta de más futbolistas de calidad, sobretodo porque no ha podido concretar los traspasos de Jordi Cortizo o Luis Romo, dos de los elementos que han sonado para Chivas, ya que Erick Sánchez se unió a las filas del América el fin de semana pasado y esto también provocó malestar.

El plan macabro de la afición de Chivas en el partido contra Toluca

Será este sábado 6 de julio cuando Guadalajara debute en el Apertura 2024 en un encuentro correspondiente a la Fecha 1 a celebrarse en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:00 horas y donde la plataforma Amazon Prime también hará su presentación para la transmisión del juego, sin embargo, los fanáticos rojiblancos tienen preparado algo que no son muy buenas noticias para Amaury Vergara y los jugadores.

Amaury Vergara ha hablado muy poco en los meses recientes. Foto: Imago7/ Arturo Hernández

“Resulta que la afición de las Chivas sigue muy dolida, decepcionada y hasta enojada porque los refuerzos de peso y renombre nomás no llegan. A ver, la propia afición no ve como refuerzo a las nuevas caras. Y más cuando otros equipos, como el bicampeón América, sí le meten lana sin escatimar en jugadores como Rodolfo Cota o Érick “Chiquito” Sánchez. Por eso es que su descontento lo están llevando a otros niveles con tuits, donde amenazan con hacer el famoso grito homofóbico para que veten el Estadio AKRON… ¡Y hasta con los patrocinadores se están metiendo! Amaury Vergara es el principal blanco de críticas de los Chivahermanos que no dejan de bombardearlo también en redes sociales”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de grupo Reforma.