Las Chivas de Guadalajara jugarán el Play In para definir su fututo en la Liguilla del Torneo Apertura 2024, mientras que el equipo femenil fue eliminado de manera humillante por América en los Cuartos de Final, sin embargo, el dueño Amaury Vergara manifestó su satisfacción por haber clasificado más allá de la temporada regular.

El Rebaño Sagrado tuvo en sus manos la clasificación directa a la Fiesta Grande, pero en los tres últimos partidos apenas pudo ganar uno, empató otro y perdió con San Luis en la Jornada 1 7, por ello están en el Play In, mientras que el equipo Femenil tuvo uno de sus torneos con más altibajos y no pudo, una vez más, con las Águilas como ha sucedido en los últimos enfrentamientos.

Amaury Vergara presume el presnete de Chivas

Pero esto no fue suficiente para que el propietario de Chivas publicara un mensaje con datos estadísticos de los rojiblancos como la única institución que logró meter a todas a sus categorías a las instancias definitivas, tomando en cuenta el Tapatío de la Liga de Expansión que está en la Gran Final de la mano del técnico Pepe Meléndez.

Lo que subió Amaury a su cuenta de Instagram

“Además del Primer Equipo de Chivas, todas las categorías de la Cantera Rojiblanca se mantienen en la pelea por el título en sus respectivas categorías: la Sub 15, Sub 17, Sub 19 Varonil y Femenil, Sub 23 y el Tapatío. De hecho, la filial del Rebaño ya está instalado en la Gran Final de la Liga de Expansión, la cual jugará ante Celaya esta semana. Solo Cruz Azul calificó también a todos sus planteles con límite de edad, pero la Máquina no tiene equipo filial en el circuito de plata”, fue lo que publicó Guadalajara en su portal oficial.

Aunque técnicamente es real la estadística, se deben considerar las circunstancias en las que cada categoría se ha desempeñado, pues es una realidad que el conjunto Femenil no vivió su mejor campaña con el cambio de entrenador, la llegada de Joaquín Moreno y la serie de indisciplinas que se dieron en el transcurso del torneo, mientras que en el equipo varonil tuvieron todo en sus manos para meterse de lleno a la fase final. El único que amerita el reconocimiento es Tapatío que jugará la Final de Liga de Expansión contra Celaya.