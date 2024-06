Chivas se encuentra en plena pretemporada en Cancún de cara a la doble competencia que tendrá en el inicio de temporada con la Leagues Cup y el Apertura 2024. En medio de esto se destapa el motivo por el que hoy el Guadalajara no prestará a José Juan Macías, quien busca salir del equipo.

Fernando Gago se encuentra planeando de la mejor manera el equipo para el próximo torneo. El Rebaño Sagrado no llegó a la final luego de haber quedado fuera de la liguilla tras perder con América por 1-0 en la vuelta.

Por otro lado, en las últimas horas surgió la fuerte versión de que José Juan Macías tendría todo listo para dejar el Guadalajara y llegar a Santos Laguna. Sin embargo, esto habría cambiado con el correr de las horas ya que Chivas buscaría vender al atacante.

Según los publicado por Diario Récord el futbolista y la directiva no tienen planeado generar un renovación. Ante esto el Guadalajara está obligado a venderlo si quiere lograr algo de dinero con su ficha.

Macías se queda de momento en Chivas. (Foto: Imago7)

“Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que ambas partes no muestran interés por la renovación, esto debido a que el jugador sabe que no tendría minutos en el proyecto actual y el club no renovaría a un futbolista que no ha sido considerado por Fernando Gago”, publicaron.

Y agregaron: “La única opción en la que José Juan Macías podría ser cedido, sería si logra llegar a un acuerdo con Chivas y renovar su contrato, sin embargo, esta posibilidad luce muy lejana”.

Amaury Vergara y los refuerzos de Chivas

Una de las grandes decepciones en la afición del Guadalajara fue la poca cantidad de refuerzos de renombre que llegaron en este libro de pase. Según lo informado por Miguel Arizpe en Mediotiempo el dueño del club promete dos refuerzos importantes para el mercado de verano.