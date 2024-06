La paciencia de la afición de Chivas con la directiva rojiblanca comandada por Amaury Vergara está comenzando a agotarse debido a la falta de refuerzos de experiencia y de renombre; sin embargo, el presidente del Rebaño estaría haciendo algunas gestiones para complacer a su gente y acercar a los rojiblancos al título del Apertura 2024.

Hasta el momento, el Guadalajara ha sumado a sus filas a Omar Govea y Daniel Aguirre, de manera oficial, aunque hay otros jugadores que se han sumado a la escuadra de la Perla de Occidente como es el caso de Daniel Cervantes o Bruce El-Mesmari, quienes todavía no son anunciados, pero ya están en la disciplina del conjunto tapatío.

La esperanza de que el accionar del chiverío en el mercado mejore surgió gracias a la columna del periodista Miguel Arizpe en Mediotiempo, quien cuestionó el armado de plantel que está realizando el Comité Deportivo del Rebaño, aunque cerró su texto con una frase de su fuente dentro del conjunto rojiblanco y es que Amaury estaría buscando “dos refuerzos de renombre”, pese al poco presupuesto destinado a este rubro en el club.

“Me dice con quien hablo en el club que buscarán dos refuerzos de renombre. — “Pero se sabe que no hay dinero”, le dije. “Ya verá Amaury como se las arregla”. — ‘”Ok”, le dije, ‘¿Cómo quiénes?, porque en México no les venden, y del extranjero ya no hay nadie; Chucky ya se fue al San Diego’. ‘La directiva está en eso…’”, escribió el reportero.

La realidad es que Chivas está atravesando varios problemas legales por la demanda activa que existe con la exesposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, situación que pondría en aprietos económicamente a la institución, por lo que se rumora que Fernando Hierro prefirió marcharse rumbo a Arabia.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara realizará un viaje de al menos una semana a Cancún para realizar su pretemporada de playa bajo las órdenes de Fernando Gago, para posteriormente cumplir con su participación en la Copa por la Paz en Zacatecas, en donde el 21 de junio se medirá al Cruz Azul.