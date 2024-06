El mediocampista del Guadalajara era esperado para la pretemporada, pero no ha aparecido con el conjunto tapatío.

La directiva de Chivas poco a poco comienza a confirmar a algunos refuerzos para el conjunto rojiblanco de cara al Apertura 2024; sin embargo, la afición no se encuentra satisfecha debido a que sigue esperando bombazos y uno de los que están esperando es el regreso de Sebastián Pérez Bouquet.

El canterano del Guadalajara deslumbró a la afición rojiblanca desde su debut en el 2022 con Marcelo Michel Leaño; sin embargo, no ha podido afianzarse en el primer equipo, por lo que ha sido enviado al Tapatío de Liga de Expansión y hace un año salió a préstamo rumbo al FC Juárez.

Sin embargo, se esperaba que el futbolista reportara en el redil para esta pretemporada, situación que no sucedió, por lo que todo apunta a que permanecerá en la escuadra de Bravos durante este semestre, al menos así lo dejó entrever el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“Estaba puesto para regresar, pero al final creo que está trabajando con FC Juárez. No sé si por toda la situación de Fernando Hierro y demás, prefirieron dejarlo por allá. Incluso desde FC Juárez me habían dicho que volvía”, explicó en su canal de YouTube.

El mercado de fichajes es joven, por lo que será en los próximos días cuando se confirme lo que decidirá la directiva rojiblanca con el juvenil mediocampista, en donde hay que recordar que otro que cumplió su préstamo fue Luis Olivas y apenas el domingo hizo los exámenes médicos y físicos.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara realizará un viaje de al menos una semana a Cancún para realizar su pretemporada de playa bajo las órdenes de Fernando Gago, para posteriormente cumplir con su participación en la Copa por la Paz en Zacatecas, en donde el 21 de junio se medirá al Cruz Azul.