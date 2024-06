Chivas se encuentra en plena pretemporada en Cancún para llegar de la mejor manera al Apertura 2024 de la Liga MX. En medio de esto el mercado de pases ya está abierto y los jugadores rojiblancos son blancos de gran parte de los equipos del balompié nacional.

Roberto Alvarado vuelve a estar en la escena principal debido a que Tigres lo busca, por lo que Amaury Vergara ya tomó su decisión no solo con el extremo, sino que además los refuerzos que promete traer para el mercado de verano. A esto le suma que José Juan Macías habría definido su futuro, mientras que Veljko Paunovic reveló que se fue dolido del Guadalajara.

¿Chivas deja salir a Roberto Alvarado?

El Piojo Alvarado es pretendido por Tigres tras la llegada de Veljko Paunovic al banquillo auriazul. Ante esto Jesús Bernal determinó la postura de Amaury Vergara con su jugador al marcar que es irremplazable. ¿Lo tientan con la chequera?

¿José Juan Macías se va de Chivas?

José Juan Macías debe definir su futuro. (Foto: Imago7)

La novela de José Juan Macías comenzó con el final del Clausura 2024 debido a que varios clubes lo pretendían, pero ninguno quería hacerse cargo de la totalidad de su salario. A pesar de esto Santos Laguna parece estar cerca de lograr su fichaje ya que el futbolista habría dado el visto bueno para lograr su salida.

Amaury Vergara y los refuerzos de Chivas

Una de las grandes decepciones en la afición del Guadalajara fue la poca cantidad de refuerzos de renombre que llegaron en este libro de pase. Según lo informado por Miguel Arizpe en Mediotiempo el dueño del club promete dos refuerzos importantes para el mercado de verano.

Veljko Paunovic confesó lo que todo Chivas creía

Veljko Paunovic fue presentado en Tigres y en Mediotiempo confirmó que se fue dolido del Guadalajara. “Tuve que hacer ese proceso de reflexión, que no dura mucho. Hay momentos en el que uno entiende que tiene que seguir para adelante. Son los momentos cuando en mí se despiertan las ganas de trabajar, de crecer, de aprender, cuando viajo, cuando me encuentro con entrenadores que me provocan curiosidad y viendo el futbol mexicano e internacional”, señaló.