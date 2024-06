En las Chivas de Guadalajara saben que haber conseguido al mejor futbolista nacional que milita en la Liga MX como lo es Roberto Alvarado no fue una tarea sencilla, pues tuvo que intervenir Ricardo Peláez para hacer un intercambio con Cruz Azul por Uriel Antuna.

Pero en el Rebaño Sagrado el nivel del Piojo Alvarado ha ido en constante ascenso, al grado de que sin dudarlo se ha convertido en la pieza clave para los entrenadores que ha tenido como son Ricardo Cadena, Veljko Paunovic y Fernando Gago, actualmente.

Por tal motivo pensar en su salida no tiene que ver con dinero, ni con todo lo que puedan ofrecerle a Chivas, ya que Tigres de la UANL es el más interesado en los servicios del guanajuatense, después de la llegada de Paunovic como entrenador, sin embargo, Gago sabe que perdería a su jugador más desequilibrante.

Ante ello, Guadalajara tiene como intransferible a Alvarado no por el alto costo de su carta, sino porque una ganancia de su venta también le tocaría a Cruz Azul que tiene un porcentaje de su carta y porque no hay otro futbolista en México que cuente con las cualidades del Piojo.

Chivas descarta por completo la venta de Roberto Alvarado

“La gente está molesta porque se esperaba otro tipo de refuerzos, tú lo puedes medir en las redes, la gente no están conforme con el anuncio de Omar Govea y Daniel Aguirre como refuerzos. Me comentaban que en Chivas no tienen la intención de vender a este jugador (Roberto Alvarado), no está en planes, por dos factores”.

El Piojo es el hombre más desequilibrante de Chivas. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Número uno que no hay con quién reemplazarlo, por más que dé buen dinero Tigres no hay cómo reemplazarlo y números dos, que una parte del pase de Alvarado le sigue perteneciendo a Cruz Azul. No iría todo el dinero a las arcas de Chivas. El tema es que ven a Alvarado como irreemplazable, no ven la posibilidad con lo que sea que Tigres le dé, de traer a alguien mejor que el Piojo”, fue algo de que comentó Jesús Bernal en ESPN.