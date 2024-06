Muchos seguidores de las Chivas de Guadalajara se sienten traicionados por el entrenador Veljko Paunovic, luego de hacerse oficial su llegada a los Tigres de la UANL el domingo anterior, por lo cual algunos lo bajaron del pedestal en el que lo tenían tras su buen trabajo en el 2023.

Paunovic no solo logró hacer que el Rebaño Sagrado mostrara un futbol efectivo que los catapultó en el futbol mexicano como no sucedía desde Matías Almeyda, además de que eliminaron al América en las Semifinales del Clausura 2023 y avanzaron a una Gran Final justamente frente a los felinos del norte.

Pero en dicho compromiso de vuelta que se jugó en el Estadio Akron perdieron una de las finales más dolorosas en la historia de Chivas, ya que desperdiciaron una ventaja de 2-0 para acabar 3-2 y con ello los universitarios les arrebataron el campeonato.

Paunovic habla de Chivas por primera vez dese su llegada a Tigres

Una vez que el serbio se enroló con los Tigres, algunos seguidores de Guadalajara le perdieron el cariño, sin embargo, en sus primeras palabras como timonel de los regios, Paunovic recordó a Chivas asegurando que la eliminación en Cuartos de Final en el Apertura 2023 contra Pumas de la UNAM lo dejó muy golpeado anímicamente.

Paunovic no pudo darle el anhelado título a los rojiblancos. Foto: IMAGO

“Desde que me fui de Chivas no he tenido la oportunidad de comentar la gran relación que tengo con la afición (de Chivas) de una experiencia única por la que estoy muy agradecido y ha sido muy difícil esa decisión (irse)”.

“Donde en el momento cuando me fui estaba muy tocado por ser eliminado del torneo en los Cuartos de Final (ante Pumas en el Apertura 2023) y sentí que no cumplí con ellos y en ese aspecto fui muy cruel conmigo mismo”, fue parte de lo que comentó Pauno en entrevista con Azteca Deportes.