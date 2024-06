Un sector de la afición de Chivas se encuentra dolida tras la decisión de Veljko Paunovic de regresar a la Liga MX para dirigir a Tigres; sin embargo, el estratega serbio volvió a causar controversia con sus primeras declaraciones al presentarse a la pretemporada de los felinos, en donde parece que se olvidó del Rebaño.

Después de varios días de negociaciones, el entrenador europeo por fin alcanzó un acuerdo con la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León para tomar las riendas del proyecto que dejó Robert Dante Siboldi, en donde Pauno destacó que los felinos son “un club grande”.

“En primer lugar, el orgullo de volver a estar en este país maravilloso, en esta Liga y en un club grande como Tigres. Después de mi salida y de mi último torneo he estado mucho tiempo añorando y esta oportunidad para mí significa mucho.

“Hay muchos componentes. Se incorporan en una decisión como esta, sobre todo la atención que he decidido, la historia del club, la plantilla y la fantástica afición. El reto, para mí eso siempre me motiva, ha sido el combustible con el que me he apoyado en todos los proyectos en los que he estado”, declaró el nuevo timonel auriazul a su llegada a la pretemporada.

Muchos aficionados rojiblancos están recordando en redes sociales que el serbio prometió que siempre sería de Chivas, por lo que está comenzando cierto descontento con el estratega por marcharse a dirigir al club con el que perdió la Final del Clausura 2023.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara realizará un viaje de al menos una semana a Cancún para realizar su pretemporada de playa bajo las órdenes de Fernando Gago, para posteriormente cumplir con su participación en la Copa por la Paz en Zacatecas, en donde el 21 de junio se medirá al Cruz Azul.