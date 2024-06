Veljko Paunovic es un entrenador que dejó una huella imborrable en la afición de Chivas debido a su amor por el conjunto rojiblanco y por quedarse tan cerca de tocar la gloria en el Clausura 2023, por lo que reveló que la pasó mal a nivel personal cuando salió del Rebaño.

Tras quedar eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2023 contra los Pumas y anunciarse de manera sorpresiva su salida del Guadalajara, el entrenador serbio se enfocó en pasar tiempo con su familia, aunque admitió que estaba dolido por cómo concluyó su paso por la Perla de Occidente.

“He estado pasando mucho tiempo con la familia, porque cuando trabajo me sumerjo tanto en el proyecto que a veces la familia también sufre mi ausencia. En ese tiempo, con la familia, me sirve para recuperarme porque he salido muy tocado del torneo anterior, después de la marcha (de Chivas) porque me gusta crecer, me gusta ganar y a veces soy muy duro conmigo mismo cuando no cumplo con los objetivos.

“Tuve que hacer ese proceso de reflexión, que no dura mucho. Hay momentos en el que uno entiende que tiene que seguir para adelante. Son los momentos cuando en mí se despiertan las ganas de trabajar, de crecer, de aprender, cuando viajo, cuando me encuentro con entrenadores que me provocan curiosidad y viendo el futbol mexicano e internacional”, admitió el serbio en palabras para Mediotiempo.

Durante el año en el que dirigió al Rebaño, el estratega igualó récord de puntos institucional en torneos cortos, llegó a la Final del futbol mexicano en su primer torneo con los tapatíos, debutó a cuatro canteranos y calificó directo a los rojiblancos a la Liguilla en dos ocasiones.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara realizará un viaje de al menos una semana a Cancún para realizar su pretemporada de playa bajo las órdenes de Fernando Gago, para posteriormente cumplir con su participación en la Copa por la Paz en Zacatecas, en donde el 21 de junio se medirá al Cruz Azul.