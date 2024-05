En Fox Sports no soportan el cierre perfecto de Chivas: Solo celebran el momentito

Las Chivas de Guadalajara le dieron a su afición una gran alegría al imponerse al Atlas 1-0 en el Clásico Tapatío para sumar un quinto triunfo al hilo con el cual cerraron la campaña regular del Torneo Clausura 2024 y de paso aseguraron su boleto directo para la Liguilla en la sexta posición.

Pero esto, claramente no le agradó a todos y menos a los comentaristas antichivas que ahora están de moda en las televisoras, no solo en las de tv abierta, también en las de paga donde varios personajes han asumido un rol de atacar cualquier decisión o situación que hay detrás del Rebaño Sagrado, ya sea a nivel directivo o dentro de la cancha.

Ahora el pretexto para criticar al Chivas es que no por cinco partidos perfectos se debe dejar de lado lo que ha hecho el acérrimo rival, América, que terminó la campaña como superlíder, pero lo hizo apenas con cuatro puntos por encima de los rojiblancos, es decir, la diferencia es muy poca para todas las porras que reciben los americanistas desde los que se sienten en una mesa de análisis.

Cierre perfecto de Chivas causa indignación en Fox Sports

Una vez más lo que hace Guadalajara es motivo de críticas y a pesar del buen momento los detractores aparecen siempre con la bandera americanista por delante, como le ha sucedido a lo largo de la campaña a Rubén Rodríguez, quien siente una clara animadversión por los tapatíos y su indignación fue la cara muestra de ello.

“Entonces vamos a evaluar ¿las rachitas o todo el torneo? Porque si vamos a evaluar todo el torneo yo sí veo al América y al Cruz Azul, porque Cruz Azul sí fue más regular que Chivas. Chivas en la parte final cerró bien, pero tuvo lapsos de dudas. No me van a decir que en el juego de Chivas es digno para tomarlo en cuenta como uno de los máximos aspirantes al título”.

“Ayer gana por un golazo del mejor jugador de Chivas y de la Liga. Pero colectivamente Chivas no se vio, entiendo los números. ¿Cuántas veces llegó a gol? Es lo que no entiendo. Perdóname pero Chivas no es el Manchester City. Para uno, sí que dominen lo 90 minutos y lleguen 10 veces, pero otro que lleguen dos veces y ganen. A los amarillos les exigimos todo, y nunca valoramos lo que han hecho. América ha controlado la liga en los últimos seis torneos y llegan a poner encima a un equipo que tiene una rachita de cinco y otro de seis (triunfos), tantito respeto”, comentó el comunicador en La Última Palabra de Fox Sports.