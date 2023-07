Las Chivas de Guadalajara han dado un gran golpe sobre la mesa en este mercado de pases, con la contratación de Érick Gutiérrez para el Apertura 2023. El experimentado mediocampista sorprendió al dejar la Eredivisie tras cinco temporadas, para concretar su regreso al futbol mexicano.

Todo comenzó con un comentario de Víctor Guzmán, capitán de Chivas, que pareció broma. El Pocho, según contó Guti, fue importante para que se diera el fichaje: “Sí, parecía representante (risas). Sí, tuvo que ver mucho también él. Porque, como todos saben, no es un secreto que Chivas ya me había buscado antes y por cosas no se dio”, contó.

Víctor Guzmán y Érick Gutiérrez se conocen muy bien ya que formaron buena relación durante sus etapas en los Tuzos del Pachuca: “Pocho desde el comentario de Insta, entre broma, y me mandaba mensajes, me estuvo marcando mucho de que ‘Capitán: véngase para acá, acá lo voy a esperar’ y ya sabes cómo es él. Tenía una muy buena relación”, agregó el flamante fichaje rojiblanco.

“Pocho” y “Guti” también coincidieron en la Selección Mexicana (Imago7)

“Después hubo el conecte con Fernando (Hierro), que me dijo que me iba a enviar un mensaje. A partir de ahí empezó la conversación más seria, que duró mucho. Para los que no sabían, no se supo mucho, un mes de negociaciones. Me hubiera encantado estar antes para iniciar la pretemporada, pero es parte de las negociaciones”, detalló Érick Gutiérrez sobre cómo fueron las charlas para que se diera su regreso a la Liga MX.

Pocho Guzmán le mandaba mensajes cada día

Érick Gutiérrez insistió en las ganas que le mostró Pocho Guzmán para convencerlo: “Hasta Fernando (Hierro) me decía que parecía representante. Y así era, siempre me hablaba, me hablaba todos los días, de cómo iba todo. Y al final se dio, yo estoy muy contento de estar aquí y compartir cancha con él una vez más. (…) Yo hablaba mucho con él desde antes, porque yo seguía mucho sus partidos, los seguí mucho esa temporada, porque tengo una relación con Pocho y me gusta ver dónde están mis compañeros más cercanos. Con Erick Aguirre, de Monterrey, también la tengo, con los que están jugando en Europa veo mucho futbol y pues sí, sí tuvo algo mucho que ver Pochito”.