En el marco de la preparación para el Clásico Nacional, las Chivas de Guadalajara todavía no tienen certezas sobre si Chicharito Hernández estará o no entre los jugadores disponibles. El delantero ha sido centro de atención por numerosas críticas, debido a su falta de gol y sus recurrentes problemas físicos.

A pesar de que el delantero generó grandes expectativas con su regreso a Guadalajara, de momento no ha podido mostrar demasiado. Desde su llegada, se perdió 16 partidos, misma cantidad que llegó a disputar, aunque en muchos de ellos jugó muy pocos minutos. Su apellido suele ser recurrente en debates televivisos o entre aficionados.

La fuerte defensa del Guti para Chicharito

En una reciente entrevista para el podcast de Chivas TV, Érick Gutiérrez, compañero de equipo y mediocampista de Chivas, salió en defensa de Chicharito, abordando directamente las críticas que ha enfrentado. El Guti consideró injusto que toda la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre el experimentado delantero.

“Sus movimientos no los tiene nadie, ni ahorita en la Liga mexicana. Como nueve, ninguno. Güeyes nosotros que no le leemos el movimiento. Él en cuanto te hace esto (voltear la mirada). Ve videos donde los centrales de la liga se quedan. Ni lo ven por dónde pasa”, argumentó el Guti en defensa de Chicharito Hernández y sus escasos goles desde que regresó.

El ex del PSV considera que el equipo todavía debe acostumbrarse al juego de Chicharito para poder abastecerlo con situaciones de peligro: “El chiste es, el que tiene el balón es saber tener el tiempo y leer qué va a hacer”, reflexionó Gutiérrez, quien se estima será de la partida en el Clásico Nacional, pues se trata de un pilar para los planes de Fernando Gago.

El Guti pudo llegar a Cruz Azul antes que a Chivas

Previo a su llegada al Rebaño Sagrado, Érick Gutiérrez había estado cerca de convertirse en el fichaje estelar de la Máquina Cementera: “Hicieron la oferta formal y Roger (Schmidt) me citó: ‘yo rechacé la oferta. Vas a jugar todo conmigo, no te voy a dejar regresar a México’. Y me quedé”, explicó el Guti, pues fue su entrenador en el PSV quien decidió que no era el momento para marcharse. ¡Por suerte para Chivas!