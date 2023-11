Este sería el motivo por el que Veljko Paunovic no quiere renovar su contrato con Chivas

Ayer por la noche Chivas llevó adelante un amistoso ante Tapatío y perdió por 3-2 previo a los Cuartos de Final contra Pumas en la Liguilla del Apertura 2023. Por otro lado, mientras el equipo se prepara para la Fiesta Grande, afirman el motivo por el que Veljko Paunovic retrasa la renovación de su contrato. ¿Qué sucedió?

El Rebaño Sagrado no vive un buen momento en la Liga MX luego de que haya pasado de ser subcampeón en el Clausura 2023 a pelear por el cuarto lugar. Al bajo nivel de juego se le suman las indisciplinas de jugadores que era referentes del serbioespañol en el hotel de concentración de Toluca.

A pesar de esto, Chivas está en los Cuartos de Final de la Liguilla y afirman que buscan renovar el contrato de Veljko Paunovic. Por otro lado, el entrenador europeo habría rechazado por el momento pensar en la extensión de contrato, por lo que cualquiera puede pensar que no lo quiere hacer ya que no es el momento indicado.

Sin embargo, Rafael Ramos indicó en Twitter que un reporte de Carlos Millan informa que el timonel del Rebaño Sagrado se negó a pensar en la renovación de su contrato debido a que no quería reintegrar a Alexis Vega y a Chicote Calderón por su indisciplina. El mismo informe explica que fue obligado a tenerlos en cuenta por imposición de Fernando Hierro y Amaury Vergara.

No hay que olvidarse que en el ambiente del futbol a ningún entrenador le gusta que tomen decisiones por encima de él o que lo obliguen a llevar adelante algo que no quiere. Además, lo digan o no, es claro que pierde autoridad ante el resto de los jugadores debido a que lo quiso fuera del equipo y volvió porque le dijeron.

Sin embargo, queda mucho por resolver para que Chivas y Veljko Paunovic sigan juntos en el 2024. Por un lado, está la Liguilla, la cual no está definida debido a que recién se jugarán los cuartos de final frente a Pumas. A su vez, queda por saber lo vaya a suceder con Alexis Vega y que tipo de jugadores le van a traer para el próximo año. El tiempo dirá.

Alexis Vega anotó y los jóvenes lo perdonaron

Como decíamos al principio, el Rebaño Sagrado llevó adelante un pequeño amistoso con Tapatío. El juego se lo llevó el equipo de Arturo Ortega por 3-2. A pesar de esto, Alexis Vega logró volver al gol luego de que haya marcado de cabeza tras el centro de Yael Padilla, a quien le devolvió la asistencia tras asistirlo.

Por otra parte, en la previo y post partido varios jóvenes aficionados se metieron dentro del campo de juego de La Piedad para sacarse una foto con Alexis Vega. “Alexis Vega causó que decenas de niños invadieran la cancha del Juan N López en el amistoso entre Chivas y Tapatío. Acá fue coreado y ovacionado… Muchos siguen apoyando al 10 del Rebaño”, informó Erick López en su cuenta de Twitter.