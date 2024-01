Chivas busca la mejor manera de recuperarse de cara al juego contra Tigres luego de que haya empatado ante Santos Laguna. Por otra parte, mientras se confirma la llegada de Cade Cowell y se va Alexis Vega, César Huerta vuelve a ser noticia al dar las razones por las que decidió irse.

Sin dudas el 2023 del Chino en Pumas sorprendió a propios y extraños debido a que se convirtió en el emblema del equipo. Desde su gambetas hasta velocidad lo llevaron a convertirse en el referente en el ataque Universitario. Es por esto que Jaime Lozano lo terminó citando a la Selección Nacional de México.

Por otra parte, en Chivas hay mucho resentimiento porque no explotó como lo hace hoy con los Azul y Oro. Debido a esto a esto, se habla de la salida que tuvo y por qué no se quiso quedar más tiempo a pelear por un lugar en el once titular, el cual nunca llegó a pelear como lo hacen otros jugadores.

En diálogos con Diario As comentó que su salida del Rebaño Sagrado significó un cambio radical en su carrera. “Nadie me corrió de Chivas, mi idea era salir de ahí. Tenía otras ofertas, pero Lilini me marcó cuando me cortaba el pelo; me convenció el proyecto de y ahora soy de Pumas”, comentó César Huerta.

Cabe recordar que fue en la gestión de Ricardo Pelaez cuando Chivas decidió dar como parte de pago a César Huerta para traer a Alan Mozo. Hoy el lateral sigue buscando un oportunidad en el Tri, mientras que el ataque parece haberse ganado una gran consideración de Jaime Lozano.

¿Cuándo se enfrentan Chivas y Pumas por el Clausura 2024?

Como se sabe, Pumas eliminó a Chivas en la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX tras un pésimo partido en la vuelta. Debido a esto, en el Rebaño Sagrado quedó la bronca y se la podrán sacar cuando se enfrenten en la jornada ocho. Se espera que parece juego pueda estar presente Javier Hernández.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

El sábado Chivas logró un agónico empate ante Santos Laguna por la jornada uno del Clausura 2024. Por otro lado, el equipo de Fernando Gago volverá a ver acción el próximo domingo cuando visite a Tigres por la fecha dos a las 18:00 del Centro de México.