Chofis López no vive el mejor momento en Pachuca. A su vez, destapan la última decisión de los Tuzos con el exjugador rojiblanco.

A lo largo de toda la Liga MX hay una gran cantidad de futbolistas que pasaron por Chivas en fuerzas básicas o el primer equipo. Uno de ellos es la Chofis López a quien Pachuca busca recuperar luego de haber anunciado que estaba fuera del equipo por parte de Guillermo Almada.

En junio el entrenador uruguayo sorprendió con una declaración luego del encuentro de los Tuzo. “La Chofis no va a estar más con nosotros por algunas situaciones extremas y decisiones que ha tomado la dirección, no soy yo el indicado para darlas a conocer”, expresó en conferencia de prensa.

Con el correr de los días Higuera, exdirectivo de Chivas, se burló de la Chofis López al decir que estaba gordo. Sin embargo, días después salió a aclarar en sus redes sociales qué había pasado. “Quiero aclarar. No me corrieron. Sigo entrenando, me siguen pagando. Estoy entrenando en Pachuca, con un preparador físico del club. Estuve tres meses de baja por un desgarre de tobillo”. explicó.

Pachuca quiere poner en forma a la Chofis López. (Foto: Imago7)

Por otro lado, a 20 días de esa información, ESPN da a conocer que Pachuca lleva adelante un trabajo especial con el jugador. “Está en una programa de acondicionamiento físico con nuestros preparadores para estar lo más pronto posible como le gusta a Guille que estén todos físicamente”, expresó el presidente del club hidalguense.

Y agregó: “Está en un programa para llegar a los números que necesita y está entrenado en la Universidad del Futbol”. A su vez, dieron a conocer si llegó o no una oferta formal para salir de Pachuca.

“No hemos recibido ninguna oferta por él. Sigue integrado con el equipo y ahora que esté al cien lo más probable, es que esté entrenando con el primer equipo y sea tomando en cuenta por el técnico”, expresó Armando Martínez.