Finalmente, la Federación Mexicana de Futbol confirmó la cotinuidad de Jaime Lozano como su entrenador en la Selección Nacional de México. Por otra parte, tras confirmarse el consejo de expertos que se creo para el Tri, Ricardo La Volpe estalló.

A lo largo de la gestión de Gerardo Martino como de Diego Cocca el seleccionado nacional nunca encontró la mejor manera de tener regularidad en el juego. Es por que siempre quedó a deber ante los grandes retos, mientras que con el Jimmy la historia fue distinta.

Sin embargo, tras coronarse en la Copa Oro 2023, la Federación Mexicana de Futbol confimó que Jaime Lozano será el entrenador de la Selección Nacional de México de acá a la Copa del Mundo de 2026. A su vez, se confirmó que habrá un consejo de expertos con varios exjugadoras y entrenadores de mexicanos.

¡GRAN FICHAJE! Fernando Hierro se va a la Selección Mexicana con Jamie Lozano

La Volpe estalla contra la FMF

Por otro lado, tras confirmarse el grupo de expertos de la que tendrá la FMF, Ricardo Lavolpe estalló porque afirma haber rechazado estar ahí. “Primero, para nada yo me senté para yo arreglar una situación. Si quieren que uno sea protagonista de lo que están diciendo de ese consejo, no entiendo porque mandan que yo estoy dentro de ese consejo, porque no es verdad, no me senté”, comentó el exentrenador del Tri a W Deportes.

Y agregó: “Habría que sentarse con el técnico. Mi opinión, mi simple opinión, es que el técnico tiene una idea, una filosofía en la que conoce a algunos jugadores que ya tuvo en la Copa Oro. A mí me gustaría entender algo, yo soy técnico, y tantas opiniones lo único que puede hacer es confundir, no entiendo el porqué de un consejo, no está claro para mí”.

Por último, el reconocido técnico habló de la precencia de Carles Puyol y lanzó una dura crítica. “Pero no sé qué es esto de que venga Puyol, qué me expliquen para qué. A mí me tienen que explicar todo esto, pero sobre todo escuchar al técnico de la Selección y que le aporta todo esto”, cerró.