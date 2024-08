Sven-Goran Eriksson llegó a México en el 2008 para hacerse cargo de la Selección Nacional en busca de la clasificación para el Mundial del 2010 que se jugaría en Sudáfrica, pero la realidad es que no le fue como se esperaba y se fue después de siete meses tras una dolorosa derrota contra Honduras.

El entrenador sueco no tuvo un paso afortunado por el país azteca, con todo y que echó mano de varios jugadores de las Chivas de Guadalajara en su momento como Omar Bravo y Alberto Medina, pero los resultados nunca lo acompañaron del todo y por ello los directivos decidieron darle las gracias en abril del 2009.

Recientemente el periodista David Medrano reveló una anécdota que involucra a un exentrenador del Rebaño Sagrado, Francisco Ramírez, quien justamente fue auxiliar de Eriksson durante su proceso al frente del Tricolor, pero una vez que echaron al europeo, el exjugador de Cruz Azul y Necaxa también perdió su lugar en el equipo nacional.

“El viejo llegó al JW Marriot en Polanco, era un dandy, nunca lo veías desaliñado, siempre muy padrote. En ese restaurante cantaba en el bar una panameña, el viejo la enganchó cómo le hizo ¿no sé? Y va con Paco Ramírez, que era su auxiliar, le habla y le dice ‘vaya y tráigame dos botellas de vino’, se ve que no conocía la moneda mexicana, había cambiado dólares. Le dio un puño de billetes, no les exagero pero eran como 80 mil pesos. ‘El viejo me encargó dos botellas de vino’ (dijo Ramírez), ah esta bien”.

Eriksson tuvo de auxiliar a Paco Ramirez (con el suéter negro). Foto: IMAGO

“Fue y las trajo y cuando baja otra vez con los billetes en la mano, ‘que eran para el mandadero, dice Paco’ ¿cómo? Fácil se chingó 60 mil pesos de propina el profe Ramírez. Pero un dandy, un caballero (Eriksson). En ocasiones volábamos con la Selección Mexicana a las 6 de la mañana y lo veías perfectamente arreglado al señor”, fue parte de lo que comentó el periodista David Medrano en su canal de Youtube.

¿Cómo le fue a Paco Ramírez como DT de Chivas?

El entrenador mexicano llegó al Rebaño en abril del 2009 para dirigir el final del Clausura y empezar el Apertura, pero la realidad es que los números nunca le favorecieron, ya que en 11 partidos dirigidos apenas ganó dos, empato cuatro y perdió cinco, por lo cual renunció después de ser goleado por San Luis 4-0 .