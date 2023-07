Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, opinó este miércoles sobre la posibilidad que la Leagues Cup se juegue también en territorio mexicano. Esto, después de las criticas que han surgido al evento por los resultados adversos a la Liga MX e inconvenientes sufridos. ¿Qué dijo?

El canterano del Rebaño Sagrado participó en una conferencia de prensa con miras al partido contra FC Cincinnati en TQL Stadium. Los rojiblancos cumplieron con el respectivo reconocimiento de la cancha y previo, el volante compartió con los medios, junto a su entrenador Veljko Paunovic.

El Nene Beltrán sobre la posibilidad de ser local en Guadalajara, refirió que “en lo personal, no me gusta fijarme en eso. Obviamente, es bonito venir acá. Hay estadios muy buenos, son estadios muy bonitos, donde también se hace buen futbol“.

La opinión de Fernando Beltrán sobre la Leagues Cup

El mediocampista de las Chivas afirmó en la conferencia que “me gusta venir a jugar partidos acá y más cuando saben que venimos de visitante. Nuestra afición acá apoya mucho, se entrega mucho“. En cuanto al partido en Cincinnati, refirió que “va a ser un estadio que no creo que haya más de Chivas, pero sí sé que al final va a haber mucha afición que nos va a estar apoyando aquí en el estadio“.

Beltrán considera que ayuda mucho a las ligas

El volante formado en Guadalajara reconoció que “me gustaría que en algún momento (la Leagues Cup se juegue en México). Si no se hace, creo que no pasa nada“. Añadió que “el chiste es que podamos seguir teniendo esta competencia, que este roce creo que nos ayuda bastante tanto a la MLS como a la liga nuestra. Veo muy bien que sigan haciendo estos torneos y sigamos en esta competencia“.