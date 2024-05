Chivas logró una importante victoria en la noche de ayer luego de haber superado a Toluca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. A su vez, Alexis Vega regresó al Estadio Akron, donde fue duramente recibido. En medio de esto revelan lo que dijo Fernando Gago sobre la salida del atacante.

“Borracho”, se escuchó en la casa del Rebaño Sagrado en cada momento que el exatacante rojiblanco tomó el balón. Debido a esto, el Gru salió a responder luego del encuentro para decir que no esperaba nada de los fanáticos rojiblancos.

“Por ahí lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca. Yo hasta el último día en Chivas, fui el jugador más feliz junto a mi familia. No esperaba lo contrario, no esperaba los aplausos”, comentó Alexis Vega post encuentro. Y agregó: “Es parte del futbol. La gente paga un boleto y está en su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos, yo creo que esos malos comentarios los tomo con buena vibra”.

Por otro lado, en el día de hoy, trascendió la palabra de Fernando Gago sobre cómo se dio la salida de Alexis Vega cuando llegó a Chivas. En la misma charla destacó que de él no dependía su continuidad.

Fernando Gago habló de la salida de Alexis Vega. (Foto: Imago7)

“Yo estuve trabajando con Alexis Vega dos o tres semanas que fueron las que estuvo acá hasta que él se fue a Toluca. Pero a ver, ya era una decisión que el club tenía, yo lo entrené porque todo jugador que esté en el plantel se merece respeto”, expresó el argentino a TUDN.

Y agregó: “No soy de esos entrenadores que tienen a los jugadores aparte (separados), porque sino llegaba a salir iba a formar parte del plantel. Entonces había un momento de situaciones que las manejé como si hubiera estado y lo he manejado así con todos los otros chicos también. Es un jugador que está teniendo un buen momento y tiene buenas individualidades”.

¿A qué hora se juega la vuelta de Chivas vs. Toluca por la Liguilla?

Como se sabe la vuelta de Chivas ante Toluca se llevará adelante el próximo sábado en el Estadio Nemesio Diez a las 20:10 del Centro de México. No hay que olvidarse que el Rebaño Sagrado necesita empatar o ganar por cualquier tipo de resultado para avanzar a la Semifinal de la Liguilla.