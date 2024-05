El Gru no pudo tener una buena salida del Rebaño, por lo que fue mal recibido por la afición rojiblanca que asistió al Estadio Akron.

Uno de los atractivos del choque entre Chivas y Toluca, por los cuartos del final del Clausura 2024, estuvo en la recepción de la afición rojiblanca para con Alexis Vega. El atacante no tuvo una buena salida de la institución, donde se esperaba que pudiera hacer mucho más.

Las lesiones y varias indisciplinas hicieron que la etapa de Vega en Verde Valle se terminara antes de lo esperado. El Gru regresó al Toluca para intentar relanzar su carrera y lo ha hecho bien, siendo una de las figuras del Clausura 2024, más allá de que no pudo gravitar en el duelo de Ida frente al Rebaño.

El Estadio Akron no recibió nada bien a Vega, pues gran parte de las gradas lo abuchearon en cada contacto que tuvo con el balón. Incluso hasta le gritaron “borracho”, recordándole sus escándalos fuera del campo.

Sin rencores: la respuesta de Alexis Vega para la afición de Chivas

Tras la victoria rojiblanca ante Toluca, Vega señaló que no le sorprendió ese recibimiento de la afición: “Por ahí lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca. Yo hasta el último día en Chivas, fui el jugador más feliz junto a mi familia. No esperaba la contrario, no esperaba los aplausos”, remarcó.

El atacante se mostró comprensivo por los abucheos y cánticos que bajaron de las gradas: “Es parte del futbol. La gente paga un boleto y está en su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos, yo creo que esos malos comentarios los tomo con buena vibra”, dijo el delantero de los Diablos Rojos.

Alexis Vega respeta a Chivas en Liguilla

Por otro lado, el Gru demostró que le tiene mucho respeto a la jerarquía del Rebaño: “Sabemos que será un partido complejo, pero ahora tenemos la ventaja de estar en nuestra casa con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la realidad. Chivas es un gran equipo con buenos jugadores. Pero estoy seguro que con mis compañeros, dejaremos el alma para sacar el resultado”, dijo de cara al partido de vuelta.

“Hemos visto otros partidos que iban perdiendo y remontaron en su casa. A Chivas le gusta jugar en Toluca, se le da muy bien, pero trataremos todo lo posible por estar en semifinales”, dijo Vega recordando momentos de su etapa como rojiblanco.