Chivas hizo oficial la salida de Fernando Hierro en la tarde de hoy luego de que el español haya decidido aceptar una oferta de Al-Nassr de Arabia Saudita. Por otro lado, el ahora exdirector deportivo dejó un fuerte mensaje de agradecimiento a toda la afición rojiblanca por acompañarlo.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Fernando Hierro habló con la directiva de la institución para comunicarle su decisión de tomar otra oportunidad profesional fuera del país, por lo cual a partir de hoy deja de prestar sus servicios como director deportivo”, expresó el Guadalajara en un escueto comunicado.

Por otro lado, luego de confirmarse la noticia en la página oficial de Chivas, Fernando Hierro grabó un mensaje a la afición. En la misma agradece por la oportunidad y que fue un honor haber pertenecido a la familia rojiblanca.

“Ha sido un honor unirme a la familia, ha sido un honor unirme a este club. Ha sido un honor estar este año y medio, y evidentemente me gustaría dejar un mensaje a todo Chivas”, comenzó Fernando Hierro.

Fernando Hierro se despidió de la afición. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Qué me deja Chivas? Cariño. ¿Qué me deja Chivas? Sentido de pertenencia Haber conocido un mundo que era grande. Es mucho más grande con el paso del tiempo. Ha sido algo que me dio sentido de pertenencia, orgullo de pertenecer a una institución como Chivas con su seña de identidad de jugar solo con jugadores mexicanos”.

Por otro lado, destacó que dejó todo por la institución y que su paso es soñado porque en Guadalajara nació Nicolás, su hjio menor. “Mi presencia ha sido máxima. En este semestre con el equipo hemos sido el que más presencia tuvimos fuera de casa. Casi todo el semestre sold out. Jamás podía pensar en el acompañamiento que tiene Chivas. Es algo inigualable. Es una de las experiencia que he podido tener. Aquí en Guadalajara se queda parte de mi vida. Aquí nació mi hijo, Nicolás”, comentó.

¿Cuándo vuelve Chivas a los trabajos?

Tras la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales ante América, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.